Rosalía anuncia novo álbum “LUX”, uma viagem entre luz, corpo e espiritualidade

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Madrid foi tomada por milhares de fãs nesta semana com a apresentação surpresa de Rosalía, que revelou detalhes de seu aguardado quarto álbum, “LUX”, previsto para lançamento em 7 de novembro pela Columbia Records. A artista transformou a icônica Gran Vía em um palco de espetáculo teatral, apagando e reacendendo as luzes da avenida enquanto projetava a capa do disco em um prédio histórico.

O evento não apenas destacou a presença marcante de Rosalía, vestida com um traje branco e uma auréola dourada, mas também antecipou o conceito que guia “LUX”: um mergulho profundo na luz, no espírito e na força feminina.

O que esperar de “LUX”?

O álbum, dividido em quatro movimentos e com 18 faixas, representa uma verdadeira jornada simbólica da transformação feminina — do corpo ao espírito, do caos à iluminação. Gravado com a Orquestra Sinfônica de Londres e sob a regência do maestro islandês Daníel Bjarnason, conhecido por trabalhos com a Sigur Rós e trilhas de cinema, o disco promete um som cinematográfico que mistura minimalismo, grandiosidade e experimentação.

A produção conta ainda com colaborações de peso, reunindo vozes femininas como Björk, Carminho, Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, além do coro Escolania de Montserrat e o Cor Cambra Palau de la Música Catalana. Essa escolha reflete o desejo de Rosalía de celebrar a multiplicidade da voz feminina em diferentes culturas e tradições musicais.

Entre fé, erotismo e renascimento

As letras de “LUX” exploram o “mistério feminino”, unindo espiritualidade, sensualidade e dor em um mesmo território simbólico. Canções como “Mio Cristo” e “Dios Es Un Stalker” contrastam devoção e desejo, reforçando o caráter provocador e introspectivo do projeto. Musicalmente, o álbum navega entre flamenco, fado, música clássica, experimental eletrônico e pop contemporâneo, criando uma sonoridade que oscila entre o íntimo e o épico.

Para os colecionadores, as edições físicas em CD e vinil trarão três faixas exclusivas: “Focu ‘ranni”, “Jeanne” e “Novia Robot”, reforçando o valor do material para quem deseja uma experiência completa do universo de Rosalía.

Uma nova era após “Motomami”

Após o sucesso de “Motomami”, que rendeu quatro prêmios Latin Grammy e o Grammy de Melhor Álbum de Rock ou Alternativo Latino, Rosalía continua sua trajetória de inovação. Desde colaborações com Lisa (BLACKPINK), Björk e Rauw Alejandro, a artista pavimentou o caminho para um trabalho ainda mais expansivo e conceitual.

Rosalía anuncia LUX, seu 4° álbum de estúdio

A cantora Rosalía anunciou o lançamento de seu mais novo álbum de estúdio. Intitulado “LUX”, o sucessor de Motomami (2022) será lançado oficialmente no dia 7 de novembro. Junto ao anúncio, a artista já disponibilizou links de pré-save, permitindo que os fãs garantam acesso antecipado à novidade. A divulgação foi marcada por uma live simultânea no TikTok e no Instagram, gerando grande entusiasmo entre os seguidores.

Algumas informações sobre o disco já foram divulgadas por meio da loja oficial de Rosalía, incluindo detalhes sobre os colaboradores presentes nas faixas. Um trecho da descrição do vinil revela nomes de destaque como Björk e Yves Tumor, confirmando suas participações no projeto.

“Uma obra monumental gravada com a Orquestra Sinfônica de Londres, sob a direção de Daniel Bjarnason, e que conta com vozes femininas renomadas, incluindo Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, além da Escolania de Montserrat, do Cor de Cambra do Palau de la Música Catalana, e ainda Yahrizta e Yves Tumor.”

Além disso, a loja de Rosalía compartilhou como ela enxerga sua nova obra e a concepção artística por trás do projeto. A descrição revela a profundidade emocional e o cuidado com a construção do universo sonoro de LUX:

“Como produtora executiva, em LUX a artista traça um amplo arco emocional que explora a mística feminina, a transformação e a transcendência. Ela transita entre a intimidade e a escala operística, criando um universo sonoro radiante no qual o som, a linguagem e a cultura se fundem de forma única.”

A versão física do álbum contará com três faixas exclusivas, que não estarão disponíveis nas plataformas de streaming, oferecendo aos fãs uma experiência ainda mais especial e completa.

Confira a tracklist do novo álbum de Rosalía

1. Sexo, Violencia y Llantas

2. Reliquia

3. Divinize

4. Porcelana

5. Mio Cristo

6. Berghain

7. La Perla

8. Mundo Nuevo

9. De Madrugá

10. Dios Es Un Stalker

11. La Yugular

12. Sauvignon Blanc

13. La Rumba Del Perdón

14. Memória

15. Magnolias

Faixas Bônus presentes nas versões físicas:

16. Focu ‘ranni

17. Jeannie

18. Novia Robot