Drake é alvo de processo por suposta promoção ilegal de apostas

Drake, um dos artistas mais influentes da música mundial, está enfrentando uma nova polêmica fora dos palcos. O rapper canadense, de 39 anos, foi processado nos Estados Unidos sob a acusação de promover jogos de azar ilegais e enganar o público com transmissões que, segundo os advogados, teriam sido “profundamente fraudulentas”.

A ação coletiva, movida pelo autor Justin Killham no estado do Missouri, alega que Drake e o popular streamer de games Adin Ross se envolveram em práticas enganosas ao promover o cassino online Stake.com, plataforma que permite apostas com criptomoedas. De acordo com o processo, ambos utilizaram sua influência para incentivar fãs — especialmente os mais jovens, a participar de atividades de apostas disfarçadas de “entretenimento digital”.

Nos documentos apresentados à Justiça, os advogados de Killham afirmam que “o papel de Drake como mascote não oficial da Stake é silenciosamente corrosivo — ele glamouriza o jogo online para milhões de seguidores impressionáveis, que veem seus hábitos de apostas extravagantes como algo aspiracional e real”.

O rapper, cujo nome completo é Aubrey Drake Graham, é acusado de ter usado sua imagem e popularidade global para normalizar o jogo online, fazendo transmissões ao vivo enquanto apostava grandes quantias. No entanto, o processo alega que o dinheiro utilizado nessas apostas não era dele, e sim fornecido pelo próprio cassino — o que colocaria as transmissões sob o pretexto de um “espetáculo manipulado”.

“Quando Ross e Drake afirmam jogar online com a Stake.com, muitas vezes não o fazem com seu próprio dinheiro, apesar de dizerem o contrário ao público no Missouri e em outros lugares”, diz o documento judicial.

A Stake.com, fundada em 2017, é uma das maiores plataformas de apostas com criptomoedas do mundo. Embora o site seja legalizado em alguns países, ele não possui licença para operar no Missouri, o que torna a promoção de seus serviços naquele estado uma violação da lei local de jogos de azar.

O processo também destaca que a empresa teria estruturado seu modelo de apostas de forma a contornar restrições legais, vendendo “fichas virtuais” que poderiam ser convertidas em dinheiro real. Essa prática, segundo os advogados, é uma tentativa de disfarçar o caráter ilegal do jogo.

Até o momento, nem Drake nem seus representantes oficiais se pronunciaram sobre o caso. A Stake.com também não divulgou uma resposta pública à ação.

O rapper já havia sido criticado anteriormente por sua associação com o mundo das apostas. Em 2022, ele chegou a transmitir partidas de jogos de cassino ao vivo em parceria com o Stake, em vídeos que atraíram milhões de visualizações. Na época, fãs e especialistas em finanças expressaram preocupação com o impacto desse tipo de conteúdo, que poderia incentivar comportamentos de risco entre seguidores mais jovens.

Agora, com o processo em andamento, Drake enfrenta uma nova onda de repercussão negativa. O caso reacende o debate sobre a responsabilidade de celebridades ao promover plataformas de apostas e o limite entre entretenimento e incentivo a práticas potencialmente prejudiciais.

Para os fãs, o episódio levanta uma questão importante: até que ponto o estilo de vida ostentado por grandes artistas é autêntico — e quando passa a ser apenas mais uma jogada de marketing?