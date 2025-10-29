Ana Castela reage ao valor da aliança de Zé Felipe

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O romance entre Ana Castela e Zé Felipe voltou a ser assunto nas redes sociais — e, desta vez, por causa de um detalhe brilhante: as alianças que o casal passou a usar recentemente. Desde que as fotos dos dois exibindo anéis iguais foram publicadas, fãs começaram a especular se o relacionamento teria dado um passo mais sério.

Durante os bastidores de um show em Portugal, a cantora foi questionada sobre o valor da joia e acabou entregando uma resposta sincera que viralizou. “Eu não pagaria isso tudo, não”, disse Ana, aos risos, ao ouvir que o par de alianças poderia custar cerca de R$ 75 mil.

O momento aconteceu quando influenciadores da AGROPLAYERS, agência que representa a cantora, perguntaram se era verdade que a aliança “dava pra comprar um carro”. Surpresa com a pergunta, Ana olhou para o anel e respondeu de forma bem-humorada: “Não sei… dá?”.

Ao ouvir o suposto valor, ela reforçou a brincadeira, dizendo que jamais pagaria tanto por uma joia. “Zé rico!”, brincou o influencer, arrancando gargalhadas da cantora. O vídeo do momento logo se espalhou pelas redes, rendendo comentários sobre o quanto o casal parece estar leve e feliz nessa nova fase.

Apesar de toda a curiosidade, Ana preferiu não confirmar se o acessório é, de fato, uma aliança de compromisso. As perguntas sobre o namoro foram se perdendo no meio da conversa descontraída, o que só aumentou a curiosidade dos fãs.

Além do assunto da aliança, Ana Castela também virou pauta recente após reagir a uma cartomante que comentou sobre sua sexualidade. A vidente afirmou, em um vídeo no TikTok, que a cantora teria “dificuldade em acessar sua própria sexualidade” e sugeriu que seu namoro com Zé Felipe poderia ser apenas marketing.

A reação de Ana foi simples, mas certeira: um comentário com vários “kkkkkkkkkkkk” no vídeo original. A publicação acabou sendo removida da plataforma após denúncias, e a cartomante respondeu com um novo vídeo reclamando do ocorrido.

Ana Castela: Fãs defendem o casal e elogiam a sintonia

Enquanto isso, nas redes sociais, fãs de Ana e Zé seguem encantados com o relacionamento dos dois. “Eles têm uma energia tão boa juntos”, escreveu uma seguidora. Outro fã destacou o bom humor da cantora: “Ana é muito gente como a gente. Rindo do preço da aliança, igual a qualquer um faria.”

Mesmo entre especulações e polêmicas, Ana Castela continua colhendo o carinho do público e se mostrando autêntica, sincera e cheia de carisma — qualidades que a tornaram uma das artistas mais queridas do sertanejo atual.