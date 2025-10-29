Selena Gomez revive era “Revival” em novo clipe “In The Dark”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Selena Gomez surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (22) ao compartilhar, em seu Instagram, os primeiros detalhes e imagens do videoclipe de “In The Dark”, que será lançado na madrugada desta quinta (23). A cantora adiantou que o novo trabalho traz um toque nostálgico: “Achei que seria divertido colocar um pouco do ‘Revival’ nele”, escreveu, despertando a empolgação dos seguidores mais saudosistas.

O retorno à estética do aclamado álbum de 2015 — que rendeu sucessos como “Good For You” e “Same Old Love” — é evidente nas novas fotos. Selena aparece em um body preto cavado e em um sobretudo escuro, remetendo diretamente à atmosfera sensual e minimalista daquela fase da carreira. Outro detalhe que chamou atenção foi o retorno da franja, marca registrada da artista durante o período do “Revival”.

A cantora também revelou um bastidor curioso: o clipe de “In The Dark” foi gravado em menos de oito horas, o que intensificou a curiosidade do público sobre o resultado final. O single faz parte da trilha sonora da segunda temporada da série “Ninguém Quer”, que estreia nesta quinta na Netflix. A produção, estrelada por Kristen Bell e Adam Brody, conta a história de uma podcaster espirituosa e um rabino recém-divorciado que tentam conciliar estilos de vida e famílias completamente diferentes.

O resgate da era “Revival” vem em um momento especial para a artista. No início de outubro, Selena comemorou 10 anos do disco que marcou uma virada em sua trajetória solo. “O ano era 2015, eu tinha franja e me achava uma estrela do rock. Que época! Obrigada a todos que cantaram comigo e tornaram aquele capítulo tão memorável”, escreveu nas redes sociais, acompanhando a legenda de fotos e vídeos raros do período.

Lançado em 9 de outubro de 2015, o “Revival” consolidou uma Selena Gomez mais madura e independente. Além de cantora, ela assumiu o posto de produtora executiva, imprimindo sua identidade em cada faixa. O disco estreou no topo da Billboard 200, emplacando três hits entre os dez mais da Hot 100 — “Good For You”, “Same Old Love” e “Hands To Myself”.

Selena Gomez fala sobre conflito com Hailey Bieber

Selena Gomez voltou a movimentar as redes sociais após se pronunciar sobre a relação com Hailey Bieber, tema que há anos divide opiniões entre os fãs das duas. Conhecida por manter uma postura reservada, a cantora decidiu falar sobre o assunto em um story que rapidamente viralizou… e foi apagado em seguida. O breve texto foi suficiente para reacender debates e gerar interpretações diversas sobre o verdadeiro tom da mensagem.

No post, Selena pediu empatia e respeito, afirmando:

“Só deixem a garota em paz. Ela pode falar o que quiser. Isso não afeta minha vida em nada. É só uma questão de relevância, não de inteligência. Sejam gentis. Todas as marcas me inspiram. Há espaço para todo mundo. E espero que todos nós possamos parar.”

A fala, embora parecesse um apelo pela paz, foi entendida por parte do público como uma indireta velada à modelo, o que dividiu os fãs nas redes. Pouco tempo depois, Selena compartilhou novas imagens em um estúdio de gravação, mostrando-se envolvida em um projeto musical inédito, sem citar diretamente a polêmica. Para muitos seguidores, a sequência de stories soou como uma tentativa de mudar o foco da conversa e concentrar a atenção em sua carreira artística.

A relação entre Selena e Hailey é uma das mais comentadas do entretenimento. As duas acabaram ligadas de forma inevitável por Justin Bieber, com quem Selena manteve um relacionamento de anos. Após o término, o cantor se casou com Hailey, e desde então as comparações e rumores não cessaram. Apesar das especulações, ambas já se pronunciaram em diferentes momentos pedindo o fim das hostilidades.

Em 2023, inclusive, Selena defendeu Hailey publicamente ao revelar que ela vinha sofrendo ataques virtuais. Na ocasião, escreveu: “Hailey Bieber me procurou e disse que tem recebido ameaças de morte. Isso não é o que eu represento. Sempre defendi a bondade e quero que isso pare.” O gesto foi amplamente elogiado e marcou um dos raros momentos de reconciliação entre as duas fanbases.