BTS promete turnê histórica em 2026 e fãs já vivem a contagem regressiva

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O reencontro mais aguardado do K-pop já tem data marcada: 2026 será o ano do grande retorno do BTS.

Após anos de pausa por conta do serviço militar obrigatório, os sete integrantes, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook estão se preparando para um comeback que promete marcar a história da música global. E, segundo rumores, não será apenas um álbum novo: a HYBE estaria organizando a maior turnê mundial da carreira do grupo.

De acordo com informações divulgadas pela Bloomberg, a agenda prevista inclui cerca de 65 shows ao redor do mundo, sendo mais de 30 apenas na América do Norte. Caso os números se confirmem, essa será a turnê mais extensa que o BTS já realizou. Para comparação, a “Love Yourself World Tour” (2018–2019) teve 62 apresentações e arrecadou impressionantes US$ 246,5 milhões em bilheteria.

Desde o anúncio do hiato em 2022, o BTS segue individualmente em projetos paralelos, mas o público nunca deixou de esperar pelo momento em que os sete voltariam a dividir o mesmo palco. A Big Hit Music, gravadora do grupo, confirmou que os planos para 2026 estão em andamento, mas destacou que as datas e locais ainda não foram oficialmente definidos.

Nos bastidores, a empolgação é enorme. A HYBE trabalha para alinhar detalhes logísticos e promocionais, e fontes próximas à empresa afirmam que a produção será a mais ambiciosa já feita por um grupo de K-pop.

Durante uma transmissão ao vivo no Weverse, RM, líder do BTS, comentou sobre o que os fãs podem esperar. “Nosso álbum completo será lançado na próxima primavera. Vocês não precisarão esperar até julho ou agosto. E sim, faremos uma turnê mundial, começando na primavera”, revelou.

Segundo o cantor, o grupo já passou uma temporada em Los Angeles gravando novas músicas e discutindo o conceito do álbum. “Estamos em um processo intenso de criação, definindo o que queremos transmitir com esse retorno”, acrescentou.

O projeto, que marca o primeiro grande trabalho conjunto desde o hiato, promete trazer uma nova sonoridade, mas sem perder a essência emocional e inspiradora que sempre definiu o BTS.

BTS: O poder do reencontro

Para o fandom ARMY, a notícia reacendeu a emoção e a nostalgia. Redes sociais foram tomadas por publicações de fãs relembrando os melhores momentos das últimas turnês e prometendo “fazer história novamente” em 2026.

A volta do BTS representa mais do que apenas novos shows, é o reencontro de uma geração com o grupo que revolucionou a música pop e abriu portas para o K-pop no cenário global.

Enquanto o cronômetro para o ano do comeback segue correndo, uma coisa é certa: 2026 será o ano do BTS, e o mundo inteiro estará assistindo.