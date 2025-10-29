Cardi B anuncia nova era e promete mais um álbum

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nem bem terminou a divulgação de seu mais recente álbum, “AM I THE DRAMA?”, e Cardi B já está pronta para começar um novo capítulo em sua carreira. A rapper norte-americana, conhecida por sua autenticidade e pelo domínio das paradas musicais, revelou em um bate-papo com os fãs no X Spaces que quer lançar um novo projeto “em menos de um ano”.

“Vejo vocês pedindo por uma versão deluxe ou um álbum de remixes, como o da Charli XCX. Infelizmente, não farei nada disso. O que eu dei pra vocês é o que é. Mas quero lançar outro álbum em menos de um ano. Estou realmente planejando isso. Quero uma nova era”, declarou Cardi, deixando o fandom em polvorosa.

O anúncio chega apenas um mês após o lançamento de seu aguardado segundo álbum, que marcou o retorno triunfal da artista depois de sete anos sem um projeto completo. Lançado em setembro, “AM I THE DRAMA?” estreou diretamente no topo da Billboard 200, vendendo mais de 200 mil unidades equivalentes em sua primeira semana, um feito que consolidou Cardi como uma das maiores rappers da atualidade.

O que esperar da nova fase de Cardi B

Embora ainda não tenha revelado detalhes sobre o estilo sonoro ou possíveis colaborações, a rapper deu pistas de que o novo disco será diferente do anterior, explorando outras referências musicais e temas.

“Eu meio que sei como quero que essa nova era seja. Vai ser algo novo, com outra energia”, adiantou.

A promessa de um lançamento tão rápido surpreendeu até os fãs mais otimistas, especialmente porque Cardi está grávida e se preparando para uma nova turnê mundial, que começará em fevereiro e seguirá até abril. Ainda assim, a artista parece determinada a não deixar o ritmo cair — algo que combina com sua personalidade intensa e incansável.

Nos bastidores da indústria, o movimento é visto como uma estratégia para manter o nome de Cardi B no topo das paradas e reforçar sua presença digital, já que a rapper domina as redes sociais e sabe transformar cada declaração em um evento viral.

Mesmo com pouco tempo de lançamento, “AM I THE DRAMA?” já acumula certificação dupla de platina nos Estados Unidos e trouxe sucessos como “WAP”, “Up”, “Outside”, “Imaginary Playerz” e “Safe”. O álbum marcou uma mistura de ousadia e vulnerabilidade, características que devem se expandir ainda mais na nova fase prometida por Cardi.

Para os fãs, a notícia de uma “nova era” tão próxima reacende o entusiasmo de quem esperou anos por um segundo disco. E, conhecendo o estilo imprevisível da rapper, dá pra apostar que Cardi B não só vai cumprir a promessa, como vai redefinir o que significa ser uma estrela no hip-hop moderno.