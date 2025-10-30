Demi Lovato rebate críticas sobre falta de “música do verão” em 2025

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante uma conversa recente no podcast Las Culturistas, Demi Lovato se posicionou contra a ideia de que 2025 não teve um grande hit capaz de definir o verão do hemisfério norte.

A cantora, que está em plena divulgação do álbum It’s Not That Deep, reagiu com ironia à narrativa que vem circulando nas redes: “Do que vocês estão falando? Não só eu lancei Fast, como também saíram muitas músicas incríveis neste verão.”

Demi aproveitou o tema para fazer um comentário afiado sobre o consumo rápido de música na era digital.

“Todo mundo está com a mente travada e não consegue pensar além dos 30 segundos do TikTok — o que eu entendo. Mas existe muita coisa boa sendo feita. Ouçam Fast!”, afirmou.

A artista, que marcou os últimos anos com uma sonoridade mais voltada ao rock, retorna ao pop com o novo disco. O single Fast, citado na entrevista, foi o primeiro lançamento da nova fase e já vinha sendo apontado por fãs como uma das músicas mais fortes do repertório recente de Lovato.

Além de destacar seu próprio trabalho, Demi fez questão de elogiar outras artistas que, segundo ela, também marcaram a temporada com lançamentos expressivos.

“Todas as pop girlies estão vivendo seus momentos. Tem a ADÉLA, que eu sou super fã. Tem a Gaga, Sabrina [Carpenter], Tate McRae, Kesha, Kim Petras, PinkPantheress — todas essas artistas incríveis, e isso é só a ponta do iceberg”, comentou.

A fala da cantora reflete uma crítica recorrente entre artistas que sentem o impacto da fragmentação do consumo musical nas plataformas curtas.

Para Demi, o excesso de atenção voltado ao que “viraliza” acaba diminuindo a percepção de trabalhos mais consistentes.

Ainda assim, a artista mantém o bom humor ao lidar com as comparações e listas de “músicas do verão”, um tipo de ranking que, segundo ela, “perdeu o sentido” com a velocidade das redes.

Demi Lovato tem crescimento de 180% no streaming com ‘It’s Not That Deep’

Demi Lovato voltou à música pop em grande estilo na última sexta-feira (24) com o lançamento de seu novo álbum It’s Not That Deep, pela Universal Music, via Island Records. A artista, que havia explorado o punk e o rock nos álbuns Holy Fvck (2022) e Revamped (2023), marca agora em seu nono disco de estúdio seu retorno às raízes pop com um som eletrônico e batidas dançantes, típicas das pistas de dança.

It’s Not That Deep impulsionou as reproduções de Demi Lovato em 180% no streaming da plataforma Deezer, estreando na posição 27 da parada de álbuns mais escutados — sendo um dos poucos discos internacionais presentes no TOP 30 na data.

Na última segunda-feira (27), Demi Lovato também anunciou a turnê do projeto, que começará em abril de 2026, com shows marcados apenas para os Estados Unidos, por enquanto.

Demi Lovato também apareceu no TOP 200 Artistas, subindo 290 posições até alcançar o pico de 142. A plataforma também revelou as cinco faixas mais ouvidas do novo projeto pelos Lovatics brasileiros no dia do lançamento.

Confira:

1. Let You Go

2. Frequency

3. Sorry To Myself

4. Little Bit

5. Say It