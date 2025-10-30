Olivia Rodrigo retorna aos estúdios e revela detalhes do próximo álbum

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após o encerramento da turnê mundial “GUTS”, Olivia Rodrigo está de volta a Los Angeles e mergulhada no desenvolvimento de seu aguardado terceiro álbum. Em entrevista à Harper’s Bazaar, a cantora contou que passa a maior parte do dia no estúdio, explorando sons, ideias e novas formas de compor.

“Fazer turnês é maravilhoso, e todo o resto do trabalho também é incrível, mas poder ter uma ideia na cabeça e transformá-la em algo concreto é uma sensação eufórica e viciante. Estou me divertindo muito no estúdio, brincando e experimentando”, revelou Olivia.

Apesar de já ter várias faixas em andamento, a artista ainda não escolheu o título do disco, que está sendo chamado provisoriamente de “OR3” pelos fãs. “Para esse álbum, ainda estou tentando encontrar o título. Tenho algumas opções na cabeça e há uma que estou gostando bastante, mas ainda não tenho 100% de certeza”, afirmou.

O lançamento do novo projeto acontece depois de dois anos do sucesso de “GUTS” (2023) e de quase três anos desde “SOUR” (2021). De fevereiro de 2024 a julho de 2025, Olivia percorreu o mundo com a “GUTS World Tour”, incluindo uma passagem pelo Brasil em março. Agora, a cantora diz que só recentemente conseguiu retomar sua rotina no estúdio.

“Viajar por meses é intenso para corpo e mente. Sentir aquela descarga de energia ao final de cada show muda a química do corpo. Demorou um pouco, mas estou de volta à rotina normal e focada em fazer música”, contou.

Olivia mantém a parceria com o produtor Dan Nigro, que esteve ao seu lado nos dois álbuns anteriores. Segundo a cantora, o processo em estúdio é leve e colaborativo: “Trabalhamos juntos, conversamos sobre ideias e às vezes escrevemos uma música em uma ou duas horas. É muito divertido e inspirador”.

Olivia Rodrigo fala sobre a emoção de fazer parte da jornada de seus fãs

Na última segunda-feira (27), a cantora Olivia Rodrigo foi anunciada como a nova capa da revista Cosmopolitan. Durante a entrevista, a artista refletiu sobre a forte conexão que mantém com seus fãs, tanto ao nível profissional quanto emocional. Com sinceridade, ela falou sobre a responsabilidade e a alegria de ser uma porta-voz dos sentimentos de seus ouvintes, destacando o quanto se sente grata por fazer parte das jornadas pessoais de tantas pessoas ao redor do mundo.

Ao ser questionada sobre como se sente ao ver suas músicas acompanhando momentos importantes da vida de seus admiradores, Olivia afirmou que essa percepção sempre a deixa emocionada e profundamente honrada. A cantora destacou ainda o laço especial que construiu com seu público feminino, com quem compartilha experiências e emoções semelhantes.

“Fico completamente impressionada ao pensar nisso. Quando estou no palco durante um show, é uma verdadeira honra olhar para a plateia e ver tantas pessoas jovens — especialmente meninas — com quem sinto uma conexão tão profunda, e que também se sentem conectadas à minha música.”

Em outro momento da conversa, a artista comentou sobre a beleza dessa ligação e usou sua própria trajetória como exemplo. Olivia recordou as referências e inspirações que moldaram sua carreira, ressaltando o impacto que seus ídolos tiveram em sua vida e o quanto é tocante saber que, hoje, ela exerce papel semelhante para outras pessoas.

“Compartilhamos esse vínculo lindo, mesmo que nunca tenhamos nos encontrado pessoalmente. Eu cresci ouvindo tantos artistas, mentores, amigos e pessoas que me guiaram ao longo da vida, então pensar que posso ser uma pequena parte da jornada de alguém é algo que me emociona profundamente e me enche de gratidão.”

Ao longo de sua carreira, Olivia Rodrigo sempre fez questão de revelar quem são suas maiores influências musicais. Entre as artistas que ela já citou como inspiração estão Taylor Swift, Lorde, Fiona Apple e Gwen Stefani. Hoje, a cantora reconhece que ocupa o mesmo espaço que suas ídolas ocuparam em sua adolescência, o de servir como referência e inspiração para uma nova geração de jovens fãs.