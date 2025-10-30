Lorde revela planos de novas músicas e fala sobre libertação do medo do palco

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lorde vive uma fase de pura efervescência criativa. A cantora neozelandesa, atualmente em turnê com a era “Virgin” e prestes a desembarcar no Lollapalooza Brasil 2026 com a “Ultrasound World Tour”, adiantou que não pretende repetir o longo intervalo entre seus últimos álbuns — e que novas músicas podem chegar “em breve”.

Em entrevista à Variety, a artista afirmou que está vivendo um momento de intensa produtividade e que, ao contrário de outros períodos, não sente a necessidade de uma pausa para respirar entre projetos.

“Definitivamente, estou me sentindo muito ativa e não preciso de uma pausa na criatividade. Estou meio insaciável, para ser sincera. Já lancei o desafio de que não serão quatro anos [de novo], então preciso me manter firme nisso”, contou.

Desde o lançamento de “Solar Power” em 2021 até “Virgin”, lançado este ano, Lorde manteve um intervalo de quatro anos — o mesmo que separou “Pure Heroine” e “Melodrama”. Agora, a cantora dá sinais de que o ciclo criativo está mais curto e promete surpresas para os fãs.

Além de falar sobre o futuro musical, ela também refletiu sobre um dos maiores desafios de sua carreira: o medo de subir ao palco. Lorde revelou que hoje encara as apresentações com mais leveza, graças a rituais e hábitos que a ajudam a se centrar antes dos shows.

“Tenho muita sorte de meu medo do palco ter passado, porque isso foi realmente uma grande parte da minha vida. O que eu faço? Não sei, sou meio bruxa. Estou sempre queimando alguma coisa, sempre anotando algo antes do show. Nada muito louco — faço um monte de flexões, pranchas e coisas assim”, contou entre risos.

Em show recente, Lorde contou com a participação especial de Charli xcx em um dos shows da Ultrasound Tour. A interação entre as duas artistas durante a performance de Girl, so confusing gerou uma energia contagiante, levando os fãs à loucura e criando um dos momentos mais memoráveis da turnê.

Lorde no Brasil

Atualmente em turnê mundial, Lorde já tem datas confirmadas para o Brasil no próximo ano. A intérprete de David se apresentará no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, como parte do Lollapalooza 2026. Programada para subir ao palco no domingo, dia 22, a cantora dividirá a posição de headliner com Tyler, The Creator, e a banda Turnstile, prometendo um show que certamente marcará o público presente.