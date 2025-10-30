Ariana Grande: Wicked reacende criatividade da cantora e a impulsiona a novos álbuns

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A experiência de filmar Wicked deixou uma marca profunda em Ariana Grande, reacendendo sua inspiração musical e motivando a cantora a continuar lançando álbuns. Em entrevista ao podcast Shut Up Evan, publicada na sexta-feira (24), Grande, de 32 anos, falou sobre como interpretar Glinda trouxe um renovado senso de propósito artístico.

“Foi como se uma faísca genuína tivesse surgido, uma reconexão que talvez eu estivesse sentindo falta”, contou a artista. “Senti que precisava escrever um álbum. Foi um momento de inspiração que não podia deixar passar.”

A cantora revelou ainda que, mesmo com o rigoroso cronograma de gravações e filmagens, ela não deixou que os ajustes da produção atrapalhassem sua criatividade. “Eu disse: ótimo, tudo bem. Termino antes ou depois. Não ia deixar isso me parar”, afirmou.

Em Eternal Sunshine, seu mais recente álbum, Grande trabalhou com produtores renomados como Max Martin e Ilya. O disco recebeu indicação ao Grammy de Melhor Álbum Vocal Pop em 2025, reforçando a fase produtiva da cantora.

Durante a entrevista, Grande também comentou sobre a pausa nas filmagens provocada pelas greves da WGA e SAG-AFTRA em 2023 e como foi voltar ao set. “No começo pensei: ‘Será que vai ser estranho?’. Mas assim que cheguei, foi maravilhoso. Tudo se encaixou”, disse sobre seu retorno ao papel de Glinda.

Ariana Grande planeja nova era: entre musicais, cinema e longas pausas

Ariana Grande está pronta para uma nova fase da carreira — mais madura, equilibrada e conectada às suas origens artísticas. Após o sucesso de “Eternal Sunshine” e o aguardado lançamento de “Wicked: Parte 2”, a estrela pop revelou que pretende se dividir entre a música e a atuação nos próximos anos, priorizando o que a faz se sentir mais viva: contar histórias, seja cantando ou interpretando.

Em entrevista ao podcast “Shut Up Evan”, Ariana foi sincera sobre esse novo momento. “Quero estar sempre criando. Sinto que agora é hora de encontrar um equilíbrio entre as duas coisas que amo. Passei os últimos 12 anos totalmente focada na música, mas percebi o quanto atuar também faz bem para minha alma”, contou.

A artista, que começou a carreira na Broadway e ganhou fama nas séries da Nickelodeon, voltou a atuar em grande escala ao interpretar Glinda, a Bruxa Boa, na adaptação cinematográfica de Wicked. A experiência reacendeu sua paixão pela interpretação e a fez repensar seu futuro. O resultado? Uma indicação ao Oscar e uma nova visão sobre o que significa ser artista.

“Gravar Wicked me fez lembrar porque amo tanto atuar. Senti uma alegria que há muito tempo não sentia. Agora quero continuar explorando isso, talvez até fazer mais musicais e teatro”, revelou.

Ariana Grande: Artista confessa que quase desistiu da música

Além do cinema, Ariana também se prepara para a “Eternal Sunshine Tour”, que estreia em junho de 2026. Será seu primeiro giro mundial desde 2019 — e, segundo a cantora, possivelmente o último por um bom tempo. “Depois dessa turnê, quero dar uma pausa longa. Preciso de tempo para mim e para viver novas experiências”, disse aos fãs.

Apesar da agenda intensa, Ariana surpreendeu ao admitir que quase desistiu da música. “Quando fui para Londres filmar Wicked, achei que nunca mais lançaria um álbum. Esse era meu segredo”, confessou. O processo de gravação e as emoções vividas com o papel de Glinda, no entanto, reacenderam sua vontade de compor. “Ela mudou completamente a forma como eu enxergo a criação artística. Foi libertador”, completou.

Agora, aos 32 anos, Ariana parece mais confiante do que nunca em seguir o próprio ritmo. A cantora equilibra o estrelato global com uma nova fase de autoconhecimento e propósito. E, para os fãs, a promessa é clara: vem aí uma era mais emocional, cinematográfica e autêntica do que nunca.

Com Wicked: Parte 2 chegando aos cinemas em novembro e novos projetos no horizonte, Ariana Grande mostra que o futuro pode ser brilhante — e cheio de notas altas, dentro e fora do palco.