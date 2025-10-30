Justin Bieber veste camisa do Brasil e surpreende fãs em live

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os fãs brasileiros de Justin Bieber tiveram um motivo especial para comemorar nesta quarta-feira (29). O astro pop apareceu de surpresa em uma transmissão ao vivo vestindo uma camisa com as cores do Brasil e não deixou de mencionar o carinho que sente pelo país. A interação rapidamente dominou as redes sociais, reacendendo o amor entre o cantor e o público brasileiro.

De óculos escuros, bermuda larga e uma camisa verde, amarela e azul com referências ao futebol, Justin parecia completamente à vontade durante a live. Entre um momento e outro de descontração, o artista chegou a tocar bateria e brincar em uma piscina de bolinhas. Em meio à diversão, ele perguntou: “Quantas pessoas do Brasil estão nos assistindo agora?”, enquanto apontava para a camisa gesto que levou os fãs à loucura nos comentários.

A aparição do cantor, que está longe dos palcos desde 2022, trouxe uma onda de nostalgia. A última vez que Bieber se apresentou no Brasil foi durante o Rock in Rio, quando foi headliner de um dos dias do festival. Desde então, os fãs aguardam ansiosamente seu retorno, especialmente após os rumores de que o cantor está planejando a “SWAG Tour”, que reuniria os hits de seus dois últimos álbuns.

Além da live, outra história voltou a agitar os beliebers brasileiros: a possibilidade de que Justin e Hailey Bieber tenham passado dias em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Os rumores começaram em agosto, quando o cantor publicou fotos no Instagram que, segundo fãs, teriam sido tiradas no Brasil. Em uma das postagens, ele até incluiu como trilha sonora “Águas de Março”, de Tom Jobim, o que deixou os brasileiros ainda mais confiantes de que o casal teria feito uma visita discreta ao país.

As imagens mostravam Justin em meio à natureza, subindo em árvores e cercado por uma paisagem típica do interior mineiro. O assunto ganhou tanta proporção que até biólogos e botânicos analisaram as árvores das fotos para tentar confirmar se eram espécies nativas do Brasil.

No entanto, há quem duvide da teoria. Poucos dias antes das fotos, o casal foi visto em uma lanchonete na Califórnia, o que indicaria que Bieber não teria tempo hábil para cruzar o continente. Mesmo assim, o mistério continua — e os fãs não perderam tempo em criar teorias nas redes sociais sobre uma possível “visita secreta” da família Bieber a terras brasileiras.

O retorno de Justin Bieber aos palcos

Enquanto os rumores continuam, Justin já tem data para seu grande retorno. O cantor será um dos headliners do Coachella 2026, na Califórnia, marcando sua volta aos palcos após uma pausa para cuidar da saúde e da vida pessoal. Ainda sem confirmação oficial, fãs especulam que o Brasil possa fazer parte da rota da próxima turnê mundial, afinal, o carinho do artista pelo país é inegável.

Vestindo a camisa da seleção e mencionando os fãs brasileiros com um sorriso no rosto, Justin Bieber reforçou aquilo que os beliebers já sabiam: o Brasil tem um lugar especial em seu coração. E, pelo visto, o sentimento é mais do que recíproco.