Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta segunda (3/11)

A RIQUEZA HUMANA

Data estelar: Marte e Netuno em trígono.

Procura enriquecer tua vida interior com raciocínios integrais, que sirvam para te conectar com os outros reinos da natureza e com teus semelhantes e diferentes do reino humano, porque se teus raciocínios te isolarem na reduzida existência individual que te diz respeito, sinto te informar, empobrecerás a cada minuto que passar.

A riqueza abundante com que nossa humanidade sonha nunca será uma conquista individual, porque apesar de circularem lindos vídeos nas redes sociais explicando que o ser humano prospera sobrevivendo individualmente, na prática o que acontece é o contrário, só prospera o ser humano que constrói e preserva bons relacionamentos de solidariedade, colaboração e cooperação mutua, pelo simples fato de ser essa a razão da existência do reino humano.

Confira o horóscopo de cada signo:

ÁRIES: As atitudes de certas pessoas são irritantes, porque condicionam a realidade a certos parâmetros que ninguém poderia satisfazer. Enquanto isso, é totalmente possível fazer as coisas do seu jeito e dar muito certo.

TOURO: Se você quiser fazer tudo sem ajuda de ninguém, isso será possível, porém, bem mais difícil do que se você aceitar a colaboração, inclusive dessas pessoas que não produzem grande empatia em sua alma. Escolhas.

GÊMEOS: É excitante improvisar e criar novas formas de expressão, mas não é todo dia que dá para fazer isso e obter bons resultados. Procure ajustar a rota de suas operações e, por enquanto, se ater à atuação normal.

CÂNCER: Fazer tudo do mesmo jeito de sempre e esperar os resultados habituais seria contraproducente nesta parte do caminho, porque, apesar das boas intenções, o cenário atual é muito diferente de tudo que você conhece.

LEÃO: Há coisas que, se conversadas, tendem a complicar o cenário, por isso, seria preferível aproveitar o tempo para acomodar os pensamentos e sentimentos de tal maneira, que sua presença irradie benéficas ondas a todos.

VIRGEM: Ir com muita sede ao pote é uma atitude alimentada pela ansiedade, que sempre dá péssimos conselhos com cara de não haver alternativas. Resista a seguir esses conselhos, aja de forma intuitiva dessa vez.

LIBRA: Querendo fazer tudo como tenha dado certo sempre provavelmente o tiro sairá pela culatra. Procure sair do modo automático e perceber que se tornou necessário agir com mais criatividade, aproveitando a inspiração.

ESCORPIÃO: Essas intenções que ficam por baixo do pano podem até ser muito bem elaboradas e justas, mas nesta parte do caminho atrapalham o que de verdade poderia ser feito, se tudo fosse às claras e evidente para todos.

SAGITÁRIO: Resista a essas pessoas que fazem pressão para que você faça isso ou aquilo, e procure seguir a linha que sua própria intuição e sensibilidade determinarem. Nada com pressa, nada urgente, tudo em seu devido tempo.

CAPRICÓRNIO: Você não precisa chegar em primeiro lugar para sentir que realizou algo interessante. A vida é feita de pequenas coisas do dia a dia que, se valorizadas devidamente, brindam com um regozijo inigualável. É isso.

AQUÁRIO: Essas ideias maravilhosas são, por enquanto, impraticáveis, mas isso não significa que você as deva descartar. Acontece apenas que é necessário acomodar as necessidades mais imediatas e prorrogar as ideias maravilhosas.

PEIXES: Enquanto sua mente angustiada fica visualizando perspectivas terríveis, ao mesmo tempo acontecem coincidências graciosas que deveriam servir para você perceber que o fim do mundo não vai acontecer. Você escolhe.



