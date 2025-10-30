Billie Eilish revela insegurança com “Birds of a Feather” e surpreende fãs

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Billie Eilish pode ser uma das maiores artistas da música pop atual, mas nem mesmo ela escapa das inseguranças criativas. Em uma entrevista recente ao Wall Street Journal, a cantora revelou que quase desistiu de lançar “Birds of a Feather”, uma das faixas mais queridas do álbum Hit Me Hard and Soft.

“Várias vezes eu pensei: ‘A gente devia cortar essa’. Mesmo quando toquei o álbum inteiro para a gravadora, eu dizia: ‘Gente, essa é meio boba’”, contou Billie, lembrando do processo de gravação ao lado do irmão e produtor Finneas.

A canção, que acabou se tornando um destaque no disco, é hoje uma das favoritas do público e encerra os shows da turnê atual da artista. O que começou como uma dúvida criativa se transformou em um momento de conexão intensa com os fãs — algo que Billie reconhece com emoção a cada apresentação.

Lançado em maio de 2024, Hit Me Hard and Soft é o terceiro álbum de estúdio de Billie Eilish e estreou em segundo lugar na Billboard 200. O disco mostra uma artista mais madura, que equilibra vulnerabilidade e autoconfiança. Dentro desse contexto, “Birds of a Feather” ganhou um significado ainda mais profundo: é uma música sobre amor genuíno, estabilidade emocional e entrega, temas raros em meio à intensidade do pop atual.

A faixa encerra a setlist da turnê mundial, que chega ao fim em novembro, com duas apresentações em São Francisco. O encerramento com “Birds of a Feather” não foi à toa: o momento é marcado por luzes suaves, coro dos fãs e um clima de celebração coletiva. “É como se ela tivesse encontrado paz no palco”, escreveu um seguidor no X (antigo Twitter) após assistir a um dos shows.

Billie Eilish fala desafios de estar no palco

Apesar do sucesso da turnê, nem tudo tem sido fácil. Billie Eilish viveu momentos tensos recentemente, como durante o show em Miami, quando um fã a puxou com força enquanto ela interagia com o público. O episódio viralizou nas redes sociais e levantou novamente o debate sobre os limites da idolatria.

A cantora, que já enfrentou situações semelhantes no passado, tenta lidar com empatia. “Eles só estão tentando ser amorosos, e às vezes isso soa errado”, declarou em outra ocasião. Ainda assim, ela reconhece os riscos de estar em uma posição tão vulnerável diante de milhares de pessoas.

Mesmo com contratempos, Billie segue firme na estrada com a turnê de Hit Me Hard and Soft, reforçando a relação única que construiu com seus fãs. Entre confissões sinceras, letras profundas e uma presença de palco magnética, ela mostra que ser um ícone mundial não a impede de ser humana, e que até as músicas que quase ficam de fora podem, no fim, se tornar eternas.