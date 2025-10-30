10 Jogos de terror para curtir neste Halloween

O Halloween é a melhor época do ano para quem gosta de levar susto. Pra entrar no clima, nada melhor do que uma maratona de bons jogos de terror. O gênero vem evoluindo no mundo gammer e ficando cada vez mais assustador, com enredos que vão desde experiências psicológicas até novas mecânicas inusitadas.

Há várias produções, como Mimesis e Content Warning, que são mais conhecidas entre os jogadores; Still Wakes the Deep, que são obras claustrofóbicas; e até jogo brasileiro baseado em um RPG famoso. O Correio separou uma lista de 10 jogos para você aproveitar:

Mimesis

Em Mimesis, os jogadores assumem o papel de um conjunto de navegadores que devem ficar consertando um bonde. O problema é que, em meio ao caos de juntar peças e lidar com eventuais monstros, as criaturas ainda podem substituir algum player e enganar os demais para atacá-los. O título ficou famoso na internet por conta do conceito diferente de usar IA para substituir um dos jogadores, e gerou vários gameplays de influenciadores se assustando com os amigos trocados.

The Midnight Walk

The Midnight Walk é um jogo de aventura em cenários feitos de argila. Nele, o jogador desperta em um mundo cujo destino é se tornar um “queimado”. Em um universo tomado pela escuridão, o seu melhor amigo será uma criatura lanterna, que vai usar sua chama para iluminar o caminho. Durante a jornada, o jogador deve manter o fogo vivo, enquanto enfrentam desafios e criaturas aterrorizantes.

Content Warning

Consumir vídeos curtos na era digital já virou um hábito. Muito material que viraliza é bizarro e maluco. Agora, imagina ser a pessoa quem cria este conteúdo. Em Content Warning, o jogador e os amigos devem comprar equipamentos e partir numa expedição dentro de um universo atípico e devem filmar as criaturas que habitam aquele lugar. O objetivo é retornar com vida, ou, pelo menos, trazer a fita de volta.

Content Warning brinca com o conceito da modernidade e usa as redes sociais como uma ideia para movimentar os jogadores a viralizar e se arriscar para pegar as melhores imagens dos monstros.

Final Sentence

Nunca erros de português foram tão fatais quanto em Final Sentence! O indie da Button Mash é um battle royale de escrita - Sim, isso que você leu - que coloca os jogadores para se enfrentar nas teclas de uma máquina de escrever, enquanto um assassino misterioso tem uma arma carregada na frente do personagem. Cada erro de digitação coloca o personagem mais perto da morte.

Final Sentence ganhou as redes sociais por conta da proposta inusitada e diferente. A competição de digitação chamou a atenção dos jogadores e a participação no Steam Next 2025 vai colocar um holofote maior ainda para o título. Final Sentence chega no final de 2025, sem uma data precisa para ser lançado, exclusivamente para o PC.

Mouthwashing

Cinco tripulantes de uma nave de entregas estão presos no espaço. O jogador controla um protagonista que esconde algo tenebroso no passado recente. Conforme os dias do fim se aproximam, a verdade vem à tona. Todos serão confrontados sobre o que aconteceu, e talvez fosse melhor não beber aquela quantidade de enxaguante bucal.

Mouthwashing possui uma história devastadora, onde o jogador não pode prever os desfechos e as motivações de cada personagem. O joco é focado em resolver alguns quebra-cabeças, e tem diálogos afiados e detalhe que contam a história tenebrosa do título.

No I’m not Human

Um mundo está enfrentando uma crise climática que obriga as pessoas a ficarem dentro de casa. Enquanto isso, criaturas misteriosas do centro da Terra começam a emergir e tomar o lugar das pessoas, os Visitantes - e um deles está rondando a casa do protagonista. Através de uma investigação, o jogador deve deixar pessoas entrarem n residência, enquanto conhece mais a respeito das criaturas e evita ficar sozinho em casa.

No, I’m not Human ganhou força dentro da comunidade gamer que ama terror depois de uma demonstração muito promissora lançada em uma coletânea de jogos independentes. O título traz mecânicas interessantes e uma história com diversos desfechos.

Still Wakes the Deep

Em 1975, no litoral Escocês, Cameron McLeary, um homem que tem problemas com a lei e com a esposa, trabalha como eletricista na Beira D, uma plataforma de petróleo no Mar do Norte. Certo dia, a equipe de perfuração atinge “algo”.

O jogador deve sobreviver e salvar a equipe, enquanto tenta descobrir o que é o mal que está à espreita. Um jogo que faz o jogador sentir o frio do personagem e as emoções de uma narrativa muito bem escrita.

Signalis



No estilo dos Resident Evil clássicos, Signalis situa o jogador em uma base futurista repleta de monstros bizarros, no controle da agente Replika, o jogador deve relembrar o passado conturbado e recuperar as memórias da agente, enquanto resolve quebra-cabeças e enfrenta inimigos terríveis.

Order 13

O jogador acorda em um armazém escuro com a tarefa de embalar pedidos. O primeiro turno parece tranquilo, mas, conforme o tempo passa, o clima de terror e a sensação de não estar sozinho aumenta. Como apoio emocional, o personagem tem uma companhia felina, que também precisa de cuidados. Para isso, o jogo conta com um sistema de upgrades nas ferramentas e habilidades. Cada turno deixa o título mais desafiador e cada vez mais os elementos de terror psicológico tomam conta da cena.

Enigma do Medo





Desenvolvido pelo estúdio brasileiro, Durmativa, Enigma do Medo mistura o universo de terror criado pelo influenciador Cellbit com puzzles inteligentes. O jogador assume o papel de Mia, que acompanhada do cão Lupi, embarca em uma missão para encontrar o desaparecido pai e desvendar os mistérios da “Ordem”. O jogo conta com um enredo que, por mais simples que seja, prende o jogador com destaques para o visual e a dublagem em português, que criam uma imersão única.

