Ariana Grande celebra 5 anos de “Positions” com EP especial ao vivo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cinco anos depois de lançar “Positions”, um dos álbuns mais marcantes de sua carreira, Ariana Grande decidiu presentear os fãs com algo especial. A cantora acaba de liberar um EP ao vivo com seis faixas, gravadas originalmente para o projeto “Positions (Vevo Official Live Performances)”. O lançamento celebra o quinto aniversário do disco e reforça o legado sonoro que consolidou Ariana como uma das maiores vozes do pop contemporâneo.

Disponível em todas as plataformas de streaming, o projeto reúne versões intimistas de hits que marcaram a era “Positions”, incluindo “POV”, “Positions”, “Safety Net” (com Ty Dolla $ign), “My Hair”, “34+35” e “Off the Table” (com The Weeknd). As performances foram gravadas em 2021 e agora chegam em formato de áudio, mantendo a mesma atmosfera elegante e emocional que conquistou o público na época.

O lançamento do EP é mais do que uma simples comemoração , é um retrato de uma fase em que Ariana Grande equilibrava vulnerabilidade, sensualidade e maturidade artística. “Positions” marcou sua transição para um som mais sofisticado, misturando R&B contemporâneo e pop com influências de soul e hip hop.

JP Evangelista, vice-presidente sênior da VEVO, destacou a importância desse relançamento. “Essas performances resistem ao teste do tempo; parecem ter sido gravadas ontem. A voz poderosa e a emoção de Ariana continuam impressionantes, e este EP é uma prova da força duradoura da sua música”, declarou o executivo.

Além disso, o projeto reforça o impacto que “Positions” teve na indústria. A faixa-título estreou em 1º lugar na Billboard Hot 100, garantindo a Ariana mais um topo nas paradas, enquanto “34+35” alcançou o 2º lugar, um feito que poucos artistas conseguem em sequência. O álbum também estreou no 1º lugar da Billboard 200, tornando-se o quinto número um da cantora na principal parada de álbuns dos Estados Unidos.

Um novo capítulo na trajetória de Ariana Grande

Enquanto celebra o passado, Ariana também se prepara para o futuro. A artista, que recentemente voltou a ser morena após anos de fios loiros, está às vésperas de desembarcar no Brasil para promover o filme “Wicked: Parte 2”, no qual interpreta Glinda, a Bruxa Boa. A mudança de visual marca, segundo fãs, o início de uma nova era — tanto no cinema quanto na música.

Durante sua passagem por São Paulo, Ariana participará de um evento especial com fãs e deve reencontrar Fabi Bang, dubladora oficial de Glinda no Brasil. A expectativa é de que a cantora também fale sobre os próximos passos da carreira musical, já que rumores indicam que novas composições estão sendo finalizadas em estúdio.

O relançamento do “Positions (Vevo Live Performances)” funciona, assim, como uma ponte entre o passado e o futuro de Ariana Grande — um lembrete do quanto ela evoluiu e, ao mesmo tempo, uma celebração da artista que continua a emocionar milhões com sua voz inconfundível e presença magnética.