Gustavo Mioto esclarece polêmica sobre versão de “Princesa” sem Ana Castela

Os fãs de Gustavo Mioto e Ana Castela foram pegos de surpresa nesta semana após surgirem boatos de que o cantor teria regravado o hit “Princesa” sem a participação da ex-namorada. A música, lançada originalmente em 2025, é vista como um dos grandes símbolos do relacionamento dos dois artistas.

O rumor começou depois que a faixa foi anunciada como parte da trilha sonora da novela vertical da Globo “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, e rapidamente o público especulou que Mioto teria feito uma versão solo, deixando Ana de fora. Diante da repercussão, o cantor decidiu esclarecer o mal-entendido nas redes sociais.

“Gente, não existe regravação. Nesse caso, a música será tema do casal da novela. Que são personagens fictícios, que cantarão outras músicas também! E ainda assim, essa versão não será lançada. A única versão da música nas plataformas e oficial é a original que vocês conhecem”, explicou Gustavo em uma publicação no X (antigo Twitter).

A versão de “Princesa” que aparecerá na trama será um dueto entre Gustavo Mioto e a atriz Maya Aniceto, que interpreta sua parceira romântica na história. A música fará parte de uma sequência especial dentro da narrativa, mas não será disponibilizada nas plataformas de streaming. Ou seja, os fãs podem ficar tranquilos: a gravação original com Ana Castela continua sendo a única versão oficial.

O gesto de Gustavo foi visto por muitos como uma forma de respeito ao passado e à história que viveu com Ana, já que “Princesa” se tornou uma das músicas mais queridas pelos fãs do ex-casal.

Mostrando maturidade e elegância, Ana Castela também se manifestou sobre a polêmica. A cantora elogiou o trabalho do ex e demonstrou tranquilidade com a nova versão para a novela.

“‘Princesa’ é linda demais! E não haveria uma outra escolha melhor pra novela. Vai ficar incrível só na voz do Gustavo”, escreveu ela em suas redes sociais.

Os dois, que viveram um namoro bastante acompanhado pelo público, mantêm uma relação respeitosa mesmo após o término. A interação de ambos nas redes sociais deixou os fãs nostálgicos e divididos entre a saudade do casal e a admiração pela postura madura dos artistas.

Ana Castela estreia como atriz

Coincidentemente, Ana Castela também se prepara para estrear nas telinhas da Globo. A cantora fará uma participação especial na novela das 18h, “Coração Acelerado”, uma trama musical que abordará o universo do sertanejo e o poder das mulheres no “feminejo”. A música de abertura será “Olha Onde Eu Tô”, um dos maiores sucessos da artista.

Enquanto isso, Gustavo Mioto segue promovendo novos projetos e se consolidando como um dos principais nomes do sertanejo moderno. Mesmo separados, os dois continuam ligados por um ponto em comum: o amor pela música, e por uma história que, mesmo com novos capítulos, ainda encanta milhões de fãs.