Maiara se emociona ao lembrar Marília Mendonça: “Faz muita falta”

Durante uma apresentação em Crixás, Goiás, na noite de domingo (20), Maiara, da dupla Maiara & Maraisa, emocionou o público ao abrir o coração e falar sobre a saudade que sente de Marília Mendonça, amiga e parceira musical com quem compartilhou sonhos e palcos. A cantora fez um desabafo sincero que rapidamente se espalhou nas redes sociais, comovendo fãs que ainda sentem a ausência da eterna “Rainha da Sofrência”.

“Hoje eu confesso que senti uma falta dela gigante. Estou passando por uma coisa, e sei que se ela estivesse aqui teria me acalmado, me dado o melhor conselho da vida. Talvez tivesse me feito ver o oposto do que pensei”, disse Maiara, visivelmente emocionada.

A fala aconteceu logo após a dupla interpretar “Todo Mundo Menos Você”, uma das músicas mais marcantes da parceria entre as três. O público reagiu com aplausos e gritos de apoio, criando um clima de emoção coletiva. “Vou cantar pra ela. Todo show faço isso, como se ela estivesse escutando”, completou a cantora, olhando para o céu.

Maiara e Maraisa mantinham uma amizade profunda com Marília Mendonça, construída dentro e fora dos palcos. Juntas, elas sonhavam em rodar o país com o projeto “Patroas”, que marcaria uma nova era para o sertanejo feminino. Com a morte de Marília, em 2021, esse sonho foi interrompido, mas a conexão entre as três segue viva na memória dos fãs e nos corações das irmãs.

“Eu acredito nas coisas que acredito, e ninguém é obrigado a acreditar. Mas sinto que, de alguma forma, ela está comigo em cada apresentação”, disse Maiara no palco, com os olhos marejados.

Nas redes sociais, o momento viralizou rapidamente. Milhares de fãs comentaram o quanto se sentiram tocados pelo desabafo da cantora. “Dá pra sentir o amor verdadeiro que existia entre elas”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “A energia da Marília ainda vive em cada show das meninas.”

Além da emoção do público, o episódio reacendeu lembranças sobre a força de Marília Mendonça e o impacto que ela deixou na música brasileira. O trio, conhecido por transformar a dor em arte e empoderamento, sempre deixou claro o quanto a amizade era o alicerce do sucesso que conquistaram juntas.

Maiara: Um legado que segue inspirando

Mesmo após sua partida, Marília Mendonça continua sendo uma referência para toda uma geração de artistas e fãs. Seu legado é celebrado em documentários, homenagens e nas vozes de quem compartilhou com ela os palcos e os sonhos.

Para Maiara, cada show é também uma forma de manter viva essa conexão. “É como se ela estivesse me guiando. Toda vez que canto, sinto que ela está ali, escutando e sorrindo”, disse a cantora.

O desabafo sincero de Maiara é mais do que uma lembrança: é uma prova de que o amor, a amizade e a música têm o poder de atravessar o tempo — e continuar emocionando milhões de corações.