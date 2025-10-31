Giulia Be lança “bye bye bahia” e vive fase trilíngue

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora, compositora e multi-instrumentista Giulia Be deu mais um passo em sua nova fase artística com o lançamento de “bye bye bahia”, single em espanhol que chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (30). A faixa, acompanhada de um videoclipe, é o segundo capítulo do projeto trilíngue e audiovisual “GIULIA BE”, que promete revelar diferentes facetas da artista em inglês, espanhol e português.

Escrita em 2021, a música nasceu de uma parceria entre Giulia e Cris Chil, compositora que já colaborou com Kali Uchis, Anitta e Selena Gomez. Inspirada em uma experiência real vivida pela cantora com um ex-namorado, a canção mistura vulnerabilidade e leveza ao revisitar o episódio com humor. “Ele me levou para a Bahia e fizemos uma viagem super romântica. Dois meses depois, apareceu com outra pessoa no mesmo lugar. Na época foi triste, mas hoje encaro com leveza. A música conta essa história inteirinha — com risadas incluídas”, brinca Giulia.

A escolha do espanhol para narrar a história foi intencional. “É o idioma no qual mais me divirto em estúdio. Trabalhar com artistas latinos é sempre uma aula, a energia é leve, festiva e colaborativa”, contou a cantora.

Produzida por Caleb Calloway, porto-riquenho que já trabalhou com Bad Bunny e J Balvin, “bye bye bahia” mergulha em uma fusão de pop contemporâneo e ritmos latinos, com referências de reggaeton, dancehall e dembow. O resultado é uma faixa envolvente, quente e pulsante — uma trilha sonora perfeita para transformar o fim de um amor em dança.

O videoclipe, dirigido por Olivia Mucida e com direção criativa de Lennyn Salinas, reforça essa virada emocional. Com uma estética vibrante e coreografias marcantes, o vídeo brinca com a ideia da rivalidade feminina, subvertendo-a ao mostrar duas mulheres celebrando juntas o encerramento de um ciclo. “Queria mostrar que o fim de um relacionamento também pode ser libertador e até divertido”, afirma a cantora.

Após o lançamento de “fool for love”, o primeiro capítulo do projeto, “bye bye bahia” representa o início da fase em espanhol. A próxima etapa chega em 6 de novembro, com “viciada”, que marcará o início do ciclo em português.

Cada idioma dentro de “GIULIA BE” simboliza uma dimensão diferente da artista: o inglês reflete sua vivência entre Brasil e Estados Unidos; o espanhol, a intensidade emocional; e o português, a volta às origens e às memórias afetivas. “São músicas que colecionei ao longo de anos. Algumas compus há quase uma década, outras há poucos meses. Cada uma representa um pedaço do que sou”, diz Giulia.

A artista, que se tornou em 2024 a primeira brasileira de sua geração a assinar um contrato global com a Sony Music, celebra também o início de uma fase de autonomia criativa. Sob o olhar do executivo Afo Verde, Giulia comanda um projeto de alcance internacional, com produções em parceria com nomes que já trabalharam com Rihanna, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter e Madonna.

Carioca de 26 anos, Giulia Be é um dos principais nomes do pop brasileiro contemporâneo. Desde que surgiu com “Too Bad” (2018), acumulou hits como “Menina Solta” e “(não) era amor”, e foi indicada ao Grammy Latino em 2021. Além da música, ela também se destaca no cinema — depois de protagonizar “Depois do Universo” (2022), a cantora finalizou as filmagens de “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2026.

Giulia Be libera faixa “fool for love” e inaugura nova era

A cantora, compositora e multi-instrumentista Giulia Be lança “fool for love”, seu novo single em inglês e o primeiro capítulo do projeto trilíngue e audiovisual “GIULIA BE”.

Vale destacar que a canção com videoclipe chegou às plataformas, inaugurando uma nova fase na trajetória da artista.



“fool for love” é uma faixa pop leve e contagiante que mistura batidas modernas com o lirismo romântico característico de GIULIA. A música foi escrita e composta pela artista de 26 anos em parceria com seu irmão, Dany Marinho. A letra fala sobre permitir-se sentir, mesmo quando o amor parece uma loucura.

Produzida por Stuart Crichton, conhecido por seu trabalho com Backstreet Boys, Kesha, Elton John e Louis Tomlinson, a canção traz uma sonoridade internacional refinada, mantendo a autenticidade emocional de GIULIA em seu centro. “A coisa mais legal que você pode ser nesta vida é um tolo por amor“, resume GIULIA, fazendo referência ao refrão da música.

“Quis começar essa nova fase com uma música divertida, feita para dançar. ‘fool for love’ resgata meu lado pop raiz, o mesmo de ‘Too Bad’, e fala sobre a minha filosofia em relação ao amor: não ter medo de parecer um pouco boba, porque amar sempre vale a pena. Ela abre a série de músicas em inglês do projeto e, pra mim, foi a maneira perfeita de começar! Especialmente porque me apaixonei pela coreografia e por toda a energia que ela transmite”, GIULIA explica.

Dirigido por Olivia Mucida e com direção criativa de Lennyn Salinas, o clipe de “fool for love” marca o primeiro episódio da série audiovisual que acompanhará as 21 faixas do projeto. Ambientado em um quarto onde GIULIA se diverte com amigas em uma festa do pijama, o vídeo mistura humor, movimento e mistério.

Entre risadas e danças, o grupo brinca de “verdade ou desafio”, até que GIULIA é desafiada a ligar para alguém e, ao apertar o botão do celular, desaparece. A sequência, que começa leve e divertida, ganha um tom quase onírico, antecipando o clima narrativo e cinematográfico que permeia todo o projeto.

Com coreografia envolvente, figurinos vibrantes e atmosfera pop, o videoclipe traduz o espírito livre dessa nova era: uma GIULIA mais performática, espontânea e criativamente ousada, que brinca com seus próprios papéis enquanto convida o público a mergulhar nesse universo múltiplo e colorido.



“fool for love” vem na sequência do trailer divulgado na semana passada, que anunciou o aguardado projeto homônimo da artista indicada ao Latin GRAMMY. “GIULIA BE” marca o retorno dela à música após dois anos. Trata-se de uma obra trilíngue e audiovisual composta por 21 faixas em português, inglês e espanhol, cada uma acompanhada de seu respectivo videoclipe.