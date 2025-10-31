Miley Cyrus revela paixão pela música brasileira

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Miley Cyrus surpreendeu ao revelar uma de suas fontes de inspiração mais inesperadas: a música tradicional brasileira.

Em entrevista à edição francesa da Vogue, a cantora contou que encontra nas melodias do Brasil uma conexão emocional que ultrapassa barreiras linguísticas e culturais.

“Sou influenciada por muitos gêneros musicais diferentes, e minhas músicas refletem isso”, afirmou.

“Quando ouço música tradicional brasileira ou música country, não são as letras ou os acordes que me cativam, mas os sentimentos que expressam.”

Para Miley Cyrus, a força de uma canção está na emoção que transmite.

“É essencial capturar esse sentimento desde o início e, depois, trabalhar os tons, as texturas e os arranjos que tornam um álbum realmente espetacular”, explicou a artista, que vive um novo momento criativo após o sucesso de Endless Summer Vacation (2023).

Relação próxima com o Brasil

A afinidade de Miley com a música brasileira não é de hoje.

Em 2022, ela se apresentou no Lollapalooza Brasil e dividiu o palco com Anitta — parceria que marcou sua passagem pelo festival e despertou especulações sobre futuras colaborações.

Nos bastidores, as duas artistas mantêm uma amizade longe dos holofotes, e a funkeira pode ter sido uma das pontes que aproximaram Cyrus das sonoridades nacionais.

A americana destacou ainda que seu processo criativo é movido pela espontaneidade.

“Componho o tempo todo, em qualquer lugar… até no carro. Pequenas melodias, letras ou refrões podem surgir de repente. Depois, vem o trabalho de moldar isso ao violão ou, de preferência, ao piano”, contou.

Referências francesas e gosto por contrastes

Além das influências brasileiras, Miley também revelou ser apaixonada pela música francesa das décadas de 1960 e 1970 — especialmente pela sutileza de artistas como Vanessa Paradis.

“Ela me fascina. Adoro a delicadeza dela em meio às grandes orquestrações”, disse, mencionando o álbum que Paradis gravou com Lenny Kravitz nos anos 1990.

A cantora confessou ainda que se sente atraída por composições que misturam contrastes — músicas alegres com letras melancólicas, dançantes, mas carregadas de emoção.

“É o que mais gosto de fazer! Amo o que parece incompatível à primeira vista, e é ainda melhor quando você pode quebrar as regras. Isso está na minha música, no meu visual… e na minha vida”, completou.

Miley Cyrus escreve “Secrets” como pedido de paz ao pai

Miley Cyrus abriu seu coração de forma profunda e sincera em sua nova faixa Secrets, lançada como bônus na versão deluxe de seu nono álbum de estúdio, Something Beautiful. Mais do que uma simples canção, a música nasceu como um gesto de reconciliação, uma verdadeira oferta de paz da cantora para o pai, Billy Ray Cyrus, após anos de distância e desentendimentos familiares.

O lançamento chegou na sexta-feira (19), acompanhado de um videoclipe repleto de simbolismos e de participações especiais de dois ícones do rock: Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham, ex-integrantes do lendário Fleetwood Mac. Com eles, Miley construiu uma sonoridade que mistura melancolia e esperança, em uma das produções mais emotivas de sua carreira.

Em um post emocionante no Instagram, a artista compartilhou o significado por trás da música. “Esta canção foi escrita como uma oferta de paz para alguém que perdi por um tempo, mas que sempre amei. Na minha experiência, perdão e liberdade são a mesma coisa”, declarou. “Obrigada a Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood por trazerem magia à música. Essa canção é para o meu pai.”

A relação entre Miley e Billy Ray passou por altos e baixos ao longo dos anos, especialmente após o divórcio de seus pais e as tensões públicas que se seguiram. No entanto, Secrets parece ser um ponto de virada. Em agosto, Billy Ray chegou a publicar um trecho da música em suas redes sociais, revelando que a faixa havia sido enviada como um presente de aniversário — um gesto que emocionou os fãs e reacendeu as esperanças de reconciliação entre pai e filha.