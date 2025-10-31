Demi Lovato revela capa ousada e vulnerável para seu novo álbum

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Demi Lovato está prestes a lançar seu nono álbum de estúdio, “It’s Not That Deep”, na próxima sexta-feira (24), e já chamou atenção com a capa ousada do disco. Na imagem, a cantora surge nua em um estúdio fotográfico montado no meio da rua, segurando uma sacola de lavanderia com um vestido e cercada por várias pessoas.

Em entrevista ao podcast “Los Culturalistas”, Demi Lovato explicou o conceito da capa, afirmando que ela reflete um momento de vulnerabilidade em meio ao caos de sua vida pública. “Eu fiz o ensaio no mesmo dia em que gravamos o clipe de ‘Fast’. Há todo esse caos ao meu redor, e não é segredo que vivo sob os olhos de todos 24 horas por dia. Estar nua na capa, segurando uma sacola de lavanderia, me mostra vulnerável, mas sem permitir que o turbilhão ao redor me abale”, contou a artista.

A cantora também divulgou uma segunda opção de capa, mostrando que o projeto visual do álbum é cuidadosamente pensado para transmitir múltiplas camadas de significado.

Depois de explorar o rock em trabalhos anteriores, “It’s Not That Deep” marca o retorno de Demi ao pop dançante, com músicas animadas e letras provocantes. Até agora, três singles e clipes já foram lançados: “Fast”, “Here All Night” e “Kiss”. Em conversa com o podcast “Just Trish”, ela explicou que o foco do disco foi criar energia e diversão: “Geralmente canto mais baladas porque gosto de mostrar minha voz, mas neste álbum quis priorizar a vibe e a energia das músicas”.

O álbum contará com 11 faixas:

Fast Here All Night Frequency Let You Go Sorry To Myself Little Bit Say It In My Head Kiss Before I Knew You Ghost

Demi Lovato se abre sobre transparência na carreira

Na última quarta-feira (22), a cantora Demi Lovato participou do podcast Las Culturistas para uma nova entrevista. Em meio à divulgação de seu próximo álbum, It’s Not That Deep, a artista refletiu sobre sua trajetória, os desafios que enfrentou ao longo da carreira e as expectativas em torno do novo projeto. Em um dos momentos mais pessoais da conversa, Demi se abriu sobre as dificuldades em sua vida e sobre como foi encarar essas experiências de maneira pública.

A cantora conviveu durante anos com transtornos alimentares e o abuso de substâncias. Conhecida por sempre tratar o tema com franqueza, ela explicou de onde surgiu sua decisão de ser tão aberta em relação às próprias vulnerabilidades. Segundo contou, essa escolha nasceu após um episódio amplamente divulgado em sua adolescência, quando ainda trabalhava na Disney. Após o incidente, seu empresário da época a procurou para entender como ela gostaria de lidar com a situação.

“Eu tive uma decisão que precisava ser tomada quando fui para o tratamento pela primeira vez. Tive um surto muito público quando tinha 18 anos… e, naquele momento, meu empresário me perguntou: ‘Você quer ser pública sobre o que está passando ou quer varrer isso para debaixo do tapete e não falar sobre o assunto?’”

Demi relembrou que, na ocasião, foi informada de que tinha o direito de escolher entre manter sua história em sigilo ou expô-la ao público. No entanto, ela optou pela transparência, enxergando na própria vulnerabilidade uma forma de conscientizar e servir de apoio a quem pudesse enfrentar situações semelhantes.

“Eu pensei: ‘Eu não tive uma referência aos 13 anos que falasse abertamente sobre transtornos alimentares, e eu preciso ser essa referência para outra pessoa.’”

Ao refletir sobre essa decisão, a artista destacou o peso da responsabilidade que assumiu ao tornar sua vida pessoal pública, revelando também que gostaria de ter tido alguém assim para se espelhar durante a juventude.

“Foi uma responsabilidade que eu estava disposta a assumir, porque eu gostaria de ter tido isso enquanto crescia.”