Demi Lovato revela por que decidiu expor suas batalhas pessoais

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Demi Lovato voltou a revisitar momentos delicados de sua trajetória durante uma conversa sincera no podcast Las Culturistas, exibido nesta quinta-feira (30). A artista, que há anos fala abertamente sobre saúde mental, dependência química e distúrbios alimentares, explicou o motivo que a levou a tornar públicas experiências tão pessoais.

“Quando comecei o tratamento pela primeira vez, precisei fazer uma escolha. Tive um episódio de raiva pública aos 18 anos, dentro de um avião, e meu empresário na época perguntou se eu queria esconder aquilo ou ser honesta sobre o que estava vivendo”, contou a cantora.

Segundo Demi, o conselho inicial foi manter silêncio. “Ele me disse que eu não devia nada a ninguém, que poderia guardar isso só para mim. Mas eu pensei: ‘Eu não tive ninguém aos 13 anos que falasse sobre transtornos alimentares. Então, talvez eu possa ser essa pessoa para alguém’.”

A decisão marcou uma virada na carreira da artista, que desde então tem usado sua visibilidade para discutir temas muitas vezes tratados como tabu. Lovato lançou dois documentários que detalham suas lutas e recaídas: Simply Complicated (2017) e Dancing With the Devil (2021), ambos elogiados pela honestidade e profundidade.

Agora, aos 33 anos, Demi se prepara para um novo capítulo — musicalmente mais leve. Nesta sexta-feira (24), ela lança It’s Not That Deep, álbum que simboliza um recomeço após anos de introspecção e superação. O projeto traz 11 faixas inéditas, incluindo “Fast”, “Here All Night” e “Ghost”, e marca o retorno da artista ao pop com uma sonoridade mais solta e positiva.

“Depois de tanto tempo mergulhada em temas pesados, quis apenas me divertir novamente fazendo música”, afirmou recentemente em entrevista.

Demi Lovato tem crescimento de 180% no streaming com ‘It’s Not That Deep’

Demi Lovato voltou à música pop em grande estilo na última sexta-feira (24) com o lançamento de seu novo álbum It’s Not That Deep, pela Universal Music, via Island Records. A artista, que havia explorado o punk e o rock nos álbuns Holy Fvck (2022) e Revamped (2023), marca agora em seu nono disco de estúdio seu retorno às raízes pop com um som eletrônico e batidas dançantes, típicas das pistas de dança.

It’s Not That Deep impulsionou as reproduções de Demi Lovato em 180% no streaming da plataforma Deezer, estreando na posição 27 da parada de álbuns mais escutados — sendo um dos poucos discos internacionais presentes no TOP 30 na data.

Na última segunda-feira (27), Demi Lovato também anunciou a turnê do projeto, que começará em abril de 2026, com shows marcados apenas para os Estados Unidos, por enquanto.

Demi Lovato também apareceu no TOP 200 Artistas, subindo 290 posições até alcançar o pico de 142. A plataforma também revelou as cinco faixas mais ouvidas do novo projeto pelos Lovatics brasileiros no dia do lançamento.

Confira:

1. Let You Go

2. Frequency

3. Sorry To Myself

4. Little Bit

5. Say It