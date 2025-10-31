Dulce María: Alfonso Herrera quebra o silêncio após anúncio de gravidez

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dulce María movimentou a internet nesta semana ao anunciar que está grávida do segundo filho. A notícia pegou os fãs de surpresa, já que a cantora vinha mantendo a gestação em sigilo. Mas o que realmente chamou atenção após o anúncio foi a reação de Alfonso Herrera, seu ex-colega de RBD, que finalmente se pronunciou sobre a novidade — e deixou os fãs nostálgicos.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Alfonso foi abordado por um repórter durante o tapete vermelho de um evento. O ator, conhecido por manter sua vida pessoal longe dos holofotes e por não ter participado da turnê de reencontro do RBD, surpreendeu com uma resposta carinhosa sobre a gravidez de Dulce. “Muitíssimas felicidades. Ela sabe que é muito amada e que lhe desejo o melhor sempre”, declarou o artista, com um sorriso discreto.

Dulce Maria está surpresa com a sua segunda gestação

A reação foi o suficiente para causar um burburinho nas redes sociais. Fãs que acompanharam a trajetória dos dois no grupo e na novela Rebelde reviveram a nostalgia dos tempos de Roberta e Miguel, casal marcante da trama mexicana. “Ele falando dela de forma tão fofa, o fandom voltou a 2004 em um segundo”, comentou uma internauta no X (antigo Twitter).

Outros integrantes do grupo também reagiram de formas diferentes à novidade. Christian Chávez curtiu a publicação de Dulce no Instagram, enquanto Maite Perroni e Christopher Uckermann ainda não se manifestaram publicamente, o que reacendeu especulações sobre possíveis desentendimentos entre o elenco após a turnê de reencontro.

Dulce, por sua vez, vive um momento especial. Em entrevista à revista Marie Claire México, onde revelou a gestação, a cantora contou que foi pega de surpresa. “Eu não esperava, mas às vezes a vida te leva exatamente para onde você precisa estar”, afirmou. Aos 39 anos, ela é casada com o produtor Paco Álvarez e já é mãe de Maria Paula, de quatro anos.

A nova fase também vem acompanhada de um lançamento musical. Dulce anunciou o single “G.R.A.C.I.A.S”, previsto para 6 de novembro, o primeiro clipe gravado durante sua gestação.

Enquanto isso, os fãs seguem acompanhando cada detalhe da gravidez e torcendo por uma reaproximação entre os ex-integrantes do RBD. Afinal, se tem uma coisa que esse fandom sabe fazer é transformar qualquer gesto, por menor que seja, em um momento digno de novela mexicana.