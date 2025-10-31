Jon Bon Jovi reflete sobre envelhecer: “Aprendi a me aceitar”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Jon Bon Jovi nunca teve medo de encarar o espelho, nem mesmo agora, aos 63 anos, quando os sinais do tempo começam a aparecer com mais força. Em uma conversa franca no podcast How to Fail, o líder da banda Bon Jovi abriu o coração sobre o processo de envelhecer, a vaidade e as lições que aprendeu ao longo da vida.

Conhecido por seu carisma, talento e boa aparência, Jon foi considerado um dos maiores símbolos sexuais dos anos 1980 e 1990. Mas o cantor revelou que aceitar o envelhecimento foi um desafio pessoal. “Tive que me acostumar com os cabelos grisalhos”, contou. “Quando os cabeleireiros pintavam meu cabelo, eu odiava. Então, há uns 12 ou 13 anos, simplesmente disse: ‘Que se dane’. Eu não faria isso de novo, então tive que me conformar com o envelhecimento.”

Apesar de ter sido aclamado como um dos rostos mais marcantes do rock, Bon Jovi admite que a transição visual não foi simples. Ele confessa que, às vezes, sente falta da aparência que tinha no auge da fama. “Olho para fotos minhas agora e não fico feliz com elas. Quando vejo imagens de quando eu tinha 30, 40, 50 anos, penso: ‘É, eu preferia ter essa aparência’. Mas não tenho mais, e tudo bem.”

O cantor também destacou que não pretende recorrer a cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos para tentar frear o tempo. “Meu cabelo está grisalho, mas pelo menos ainda tenho todo o meu cabelo. Nunca fiz cirurgia, Botox, preenchimento labial, nada disso. Não tenho interesse e nem faria. Prefiro envelhecer naturalmente”, afirmou com convicção.

Essa sinceridade reflete o mesmo espírito que sempre marcou sua trajetória: autenticidade e equilíbrio. Jon Bon Jovi não tenta esconder o que o tempo trouxe — ele apenas aprendeu a olhar com gentileza para a própria imagem, entendendo que cada ruga carrega uma história.

Jon Bon Jovi: O que realmente importa

Mais do que aparência, Bon Jovi deixou claro que hoje valoriza outros aspectos da vida. Para ele, a saúde é a “chave do universo”. O cantor revelou que sua maior prioridade é cuidar do corpo e da mente, acreditando que essa é a base para viver com plenitude. “Se eu cuidar da minha saúde, posso esperar muitos mais anos de felicidade”, disse.

Quando questionado sobre como mede o sucesso, a resposta veio com sabedoria: “Não se mede em números. Números não significam nada. Relacionamentos, família, legado — é isso que importa. Família vem em primeiro lugar. Manter minha família sã e unida é minha prioridade número um.”

A fala resume o novo olhar de Jon Bon Jovi sobre a vida. Depois de décadas nos palcos e milhões de discos vendidos, ele parece ter encontrado um novo tipo de sucesso — aquele que não depende da fama nem do reflexo no espelho.

Hoje, o artista vive uma fase mais serena, mas continua sendo uma lenda viva do rock, inspirando gerações com sua voz, suas canções e, agora, com sua maturidade. Como ele mesmo disse, envelhecer pode não ser fácil, mas aceitar-se é, sem dúvida, a forma mais bonita de continuar jovem.