Luísa Sonza revela sonho de gravar com Lady Gaga e Paul McCartney

Luísa Sonza segue conquistando o mundo, e não pretende parar por aí. Em entrevista ao canal SIC, em Portugal, a cantora brasileira abriu o jogo sobre seus próximos sonhos musicais e surpreendeu os fãs ao citar dois nomes lendários: Lady Gaga e Paul McCartney.

Conhecida por misturar ousadia, versatilidade e talento, Luísa já soma colaborações internacionais de peso, como as com Mariah Carey, Katy Perry, Demi Lovato, Joe Jonas e Marshmello. Ainda assim, a artista garante que continua sonhando alto.

“Já realizei muitos sonhos, mas imagina poder dividir o microfone com o Paul McCartney ou com a Lady Gaga, que eu amo tanto. São pessoas que admiro profundamente. Nem consigo citar todos, porque são muitos artistas incríveis que me inspiram”, disse.

Luísa também celebrou o convite para o Coachella 2026 e revelou novos planos

O comentário veio logo após o sucesso de sua parceria com Mariah Carey, no remix de Type Dangerous. O encontro das duas popstars rendeu não apenas elogios da crítica, mas também um convite pessoal da diva americana para que Luísa visitasse sua mansão nos Estados Unidos — um momento que a cantora descreveu como “um marco na carreira”.

Além das colaborações internacionais, Luísa também tem se destacado no mercado latino. Nos últimos anos, gravou faixas com nomes como Becky G, Emilia, Danna Paola, Aitana, Kenia Os, Sofía Reyes e a dupla Mau y Ricky. Com uma agenda movimentada e uma sonoridade cada vez mais global, a artista brasileira se tornou uma das vozes mais reconhecidas do pop latino atual.

Mas o que mais empolga os fãs é o que vem a seguir. Luísa foi confirmada como uma das atrações do Festival Coachella 2026, nos Estados Unidos — um dos maiores eventos de música do mundo. A conquista reforça o alcance internacional da cantora, que também vem se apresentando em diversos países da Europa.

Recentemente, Luísa desembarcou em Portugal para uma nova série de shows. Com apresentações marcadas em Lisboa e no Porto, a artista comemorou o carinho do público português, país onde também vive seu atual namorado. “É um lugar que me abraça sempre. Estar aqui me inspira demais, e acho que os próximos passos da minha carreira têm muito dessa energia”, afirmou.

Com ambição e carisma de sobra, Luísa Sonza mostra que está pronta para continuar quebrando fronteiras. E se depender dos fãs, o feat com Lady Gaga ou Paul McCartney não é uma questão de se, mas de quando.