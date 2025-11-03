Ludmilla anuncia “Fragmentos”: o álbum mais ambicioso da carreira

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de semanas de mistério nas redes sociais — com foto de perfil trocada, contagem regressiva e pistas enigmáticas — Ludmilla finalmente revelou o que vinha preparando: seu novo álbum de estúdio, “Fragmentos”, chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (6). O projeto marca uma nova fase da cantora e promete ser o mais ousado e emocional de sua trajetória.

O anúncio foi feito no último domingo (2), com um vídeo simbólico e uma legenda provocante: “Nem todo silêncio é calmaria. Às vezes, é o barulho antes do fogo.” A frase resume bem a atmosfera do disco, que Ludmilla define como um mergulho no R&B sob uma perspectiva brasileira — com alma, ritmo e ginga.

Durante entrevista ao programa Foquinha Entrevista, da DiaTV, a artista adiantou detalhes do lançamento: 15 faixas, sete colaborações e uma sonoridade que passeia entre diferentes estados de espírito. “Você vai dançar, vai chorar, vai quicar, vai fazer tudo com esse álbum”, brincou.

Entre as participações, Ludmilla revelou que alguns nomes já dividiram o microfone com ela antes. O repertório também traz experimentações ousadas — há uma faixa com sample de Elza Soares, uma homenagem direta à força e ancestralidade da música brasileira, e outra com uma artista internacional cantando em português.

A cantora contou ainda que os fãs de “Sou Má”, seu feat com Tasha e Tracie, vão se identificar com uma das músicas do disco: “Tem uma mistura maravilhosa nessa faixa, acho que o público vai pirar.”

O álbum também traz uma proposta curiosa: uma das músicas será bloqueada e só poderá ser ouvida em um momento específico do ano, um recurso inédito na discografia de Ludmilla.

“Fragmentos” reúne ainda faixas já conhecidas do público, como “Paraíso” e “Cam Girl”, parceria com Victoria Monét, além de “Whiskey com Água de Choro”, apresentada pela primeira vez em uma aparição surpresa da artista no Samba de Rua RJ — e que deve ganhar clipe em breve.

Ludmilla atinge 1 bilhão de streams com “Numanice #3” e faz história no samba

A rainha do pagode moderno segue fazendo história. Ludmilla acaba de alcançar uma marca monumental com o projeto “Numanice #3 (Ao Vivo)”, ultrapassando a impressionante soma de 1 bilhão de streams entre Spotify e YouTube. O feito consolida a artista como uma das vozes mais influentes da música brasileira contemporânea e reafirma o sucesso duradouro de sua fase sambista.

Lançado em fevereiro de 2024, o disco contabiliza atualmente mais de 531 milhões de reproduções no Spotify e 485 milhões no YouTube, somando mais de 1 bilhão de execuções no total. Entre os destaques estão os hits “Maliciosa”, “Falta de Mim”, “A Preta Venceu” e “Saudade da Gente”, músicas que se tornaram hinos para os fãs e símbolos do talento de Ludmilla em unir romantismo, autenticidade e carisma.

O sucesso do projeto reforça a força de uma trajetória que nasceu de forma despretensiosa. Criado durante a pandemia, o “Numanice” surgiu como um pedido dos fãs que queriam ver Lud explorando o pagode. O primeiro EP, lançado em 2020 ainda sob o selo da Warner Music, se transformou em um fenômeno cultural e abriu as portas para uma série de lançamentos que redefiniram o estilo.

Ludmilla prepara nova era voltada ao R&B

Desde então, Ludmilla lançou “Numanice (Ao Vivo)” (2021), “Numanice #2” (2022), “Numanice #2 (Ao Vivo)” e agora o terceiro volume, consolidando o formato como uma das marcas registradas de sua carreira. Hoje, já independente, ela mostra que o sucesso não depende apenas de gravadoras, mas de conexão genuína com o público.

Além do recorde, a cantora vive uma fase de transição criativa. Prestes a lançar seu aguardado álbum de R&B, Ludmilla vem revelando uma nova identidade sonora com o projeto “Ludmilla In Madureira”, que serve como um esquenta para essa nova era. Gravado de surpresa sob o viaduto de Madureira, o show apresentou uma nova versão de “Cam Girl”, em parceria com Nego Damoé, além de faixas como “Paraíso”, “5×1” e “Flash”.

“Madureira é um lugar muito especial pra mim. Voltar lá de surpresa e sentir essa energia foi surreal. Estou me redescobrindo no R&B, misturando referências e trazendo minha verdade para um gênero que ainda cresce no Brasil”, contou Ludmilla em entrevista recente.

Com o novo álbum a caminho e uma legião de fãs fiéis, Ludmilla prova que está em constante evolução — seja no samba, no pagode ou no R&B. O sucesso estrondoso de “Numanice #3” não é apenas um número: é o reflexo de uma artista que transformou sua autenticidade em um império musical e abriu espaço para novas vozes negras dentro da música popular brasileira.