Ariana Grande traça nova fase na carreira: mais tempo nos palcos

Ariana Grande está prestes a viver um dos períodos mais intensos e transformadores de sua trajetória. Com o lançamento de “Wicked: Parte 2” marcado para novembro, a aguardada “Eternal Sunshine Tour” prevista para junho e a comédia “Entrando Numa Fria 4” chegando aos cinemas no fim de 2026, a artista dá sinais claros de como quer conduzir o futuro: equilibrando música e atuação — e, de preferência, com mais musicais no caminho.

Em entrevista ao podcast “Shut Up Evan”, Ariana explicou que sua nova fase é sobre reencontrar o prazer de atuar:

“Eu sempre quero estar criando. Quero ser criativa, mas acho que será bem diferente daqui para frente. Quero estar no palco, fazer teatro. Quero passar mais tempo atuando do que nos últimos 12 anos. Esse equilíbrio é importante, porque aprendi o quanto ter os dois faz bem para minha alma.”

A reconexão com a atuação veio durante as filmagens de “Wicked”, que não só a aproximaram novamente de suas origens no teatro musical — onde começou na Broadway — como também lhe renderam uma indicação ao Oscar. Antes de se tornar um fenômeno pop global, Ariana era presença constante nas produções do Nickelodeon, o que explica sua naturalidade diante das câmeras.

Com essa retomada, a artista sinaliza uma mudança de prioridades. Depois da “Eternal Sunshine Tour”, ela pretende dar uma longa pausa nas turnês. Para os fãs, a notícia pode soar familiar: sua última turnê havia sido em 2019, antes do lançamento de “Eternal Sunshine” (2024), álbum que ela quase não gravou.

Ariana revelou que não tinha planos de lançar outro disco após “Positions” (2020):

“Eu não achava que faria outro álbum quando fui para Londres filmar Wicked. Esse era meio que o meu segredo. Mas a Glinda mudou completamente minha relação com o ato de criar.”

Ariana Grande planeja nova era: entre musicais, cinema e longas pausas

