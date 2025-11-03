Selena Gomez retorna com single inédito para impulsionar carreira pop

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Selena Gomez surpreendeu os fãs ao lançar esta semana “Into the Dark”, seu novo single sete meses após o álbum I Said I Love You First. A faixa inédita chega em sincronia com a segunda temporada da série de comédia romântica da Netflix, “Ninguém Quer”, consolidando a artista em uma estratégia que mistura música e audiovisual.

Segundo o executivo musical Simon Tikhman, a ideia inicial era lançar a música no aniversário de Selena, em junho, mas a cantora decidiu adiar o lançamento para que a faixa integrasse a trilha sonora do programa, no qual ela deposita grande expectativa.

Fontes próximas à Interscope Records apontam que a gravadora também vê em “Into the Dark” a oportunidade de reconectar Selena com o público pop. O álbum anterior, I Said I Love You First, não emplacou nenhum hit significativo, e a nova música surge como aposta para retomar o fôlego nas paradas.

Curiosamente, a canção não é totalmente inédita: criada originalmente em 2018, a faixa havia sido descartada e recentemente resgatada para o lançamento atual. A composição reúne velhos parceiros da cantora, incluindo Ali Tamposi, Andrew Watt e Louis Bell, que trabalharam com ela no hit Wolves (2017), além de Justin Tranter (Lose You To Love Me) e o produtor Cirkut.

O videoclipe de “Into the Dark” traz ainda um toque de nostalgia, inspirado na era Revival (2015), responsável por sucessos como Same Old Love e Hand to Myself. A direção ficou a cargo de Luke Orlando, conhecido por trabalhos com Charli XCX, Reneé Rapp e Rebecca Black, e marca a primeira colaboração do diretor com Selena.

Selena Gomez quebra o silêncio sobre Hailey Bieber e causa polêmica

O universo pop voltou a ferver neste fim de semana. Selena Gomez e Hailey Bieber voltaram aos assuntos mais comentados das redes sociais após a cantora de “Love On” publicar e apagar logo em seguida, um story defendendo a esposa de Justin Bieber. O que parecia uma tentativa de apaziguar os boatos acabou sendo interpretado por muitos como uma nova indireta disfarçada.

No post, Selena escreveu:

“Só deixem a garota em paz. Ela pode falar o que quiser. Isso não afeta minha vida em nada. É só uma questão de relevância, não de inteligência. Sejam gentis. Todas as marcas me inspiram. Há espaço para todo mundo. E espero que todos nós possamos parar.”

A publicação durou poucos minutos no ar, mas foi o suficiente para viralizar. Internautas rapidamente dividiram opiniões: enquanto alguns elogiaram a atitude madura da cantora, outros apontaram um tom de ironia, especialmente na frase sobre “relevância”. Pouco tempo depois, Selena postou uma nova foto em um camarim, revelando que estava gravando um novo videoclipe, o que muitos interpretaram como uma estratégia de autopromoção no meio da polêmica.

A rivalidade entre Selena Gomez e Hailey Bieber se tornou um dos assuntos mais acompanhados da cultura pop na última década. Tudo começou em 2015, quando Justin Bieber terminou seu relacionamento com Selena e, pouco tempo depois, engatou um romance com Hailey. Em 2018, o casal oficializou o casamento, apenas quatro meses após o fim definitivo do relacionamento entre Justin e Selena — o que reacendeu teorias e alimentou os fãs do antigo casal “Jelena”.

Desde então, Hailey tem sido alvo constante de ataques virtuais de fãs que acreditam que ela teria sido o pivô da separação. Em várias entrevistas, a modelo negou ter se envolvido com Justin enquanto ele ainda estava com Selena. “Não é da minha pessoa mexer com o relacionamento de alguém. Eu nunca faria isso”, afirmou em um podcast no ano passado.

Apesar das especulações, Selena já havia saído em defesa de Hailey anteriormente. Em 2023, a cantora revelou que foi procurada pela modelo, que pedia ajuda para conter o ódio online. “Hailey Bieber me procurou e disse que estava recebendo ameaças de morte. Isso não é o que eu represento. Ninguém merece esse tipo de coisa. Sempre defendi a gentileza”, declarou Selena na época.