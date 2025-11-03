Ariana Grande anuncia pausa em turnês e foca em “Eternal Sunshine”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ariana Grande promete deixar os palcos de turnês globais por um bom tempo. Em entrevista ao podcast “Shut Up Evan”, a cantora revelou que a “Eternal Sunshine Tour” será sua última turnê programada para os próximos anos.

“Provavelmente não vai acontecer de novo por um bom tempo depois dessa”, disse a artista, antecipando a decisão que vai desapontar fãs ansiosos por shows futuros.

A turnê será curta, com apenas três meses de apresentações divididas entre Europa e América do Norte, de junho a setembro de 2026. Ao todo, 41 shows estão confirmados, incluindo 10 apresentações na famosa Arena O2, em Londres. Infelizmente, regiões como a América Latina ficarão de fora desta etapa.

Apesar de a turnê ter sido anunciada, Ariana admite que nem estava planejando lançar o álbum “Eternal Sunshine” originalmente. “Lançar o deluxe me fez perceber que eu ficaria muito triste se não cantasse esse álbum ao vivo. Eu amo esse álbum e preciso cantá-lo”, explicou.

Esta será a primeira turnê de Ariana após a pandemia. Sua última excursão, a “Sweetener Tour”, em 2019, teve 100 shows, concentrados também na Europa e América do Norte. Para apresentações globais completas, fãs precisam voltar a 2017, com a “Dangerous Woman Tour”, que passou pelo Brasil.

Falando no país, Ariana já esteve por aqui em duas ocasiões: Honeymoon Tour, em 2015, e Dangerous Woman Tour, em 2017. Em novembro deste ano, ela retorna ao Brasil, mas apenas para promover o filme “Wicked: Parte 2”, sem shows planejados.

Ariana Grande planeja nova era: entre musicais, cinema e longas pausas

Ariana Grande está pronta para uma nova fase da carreira — mais madura, equilibrada e conectada às suas origens artísticas. Após o sucesso de “Eternal Sunshine” e o aguardado lançamento de “Wicked: Parte 2”, a estrela pop revelou que pretende se dividir entre a música e a atuação nos próximos anos, priorizando o que a faz se sentir mais viva: contar histórias, seja cantando ou interpretando.

Em entrevista ao podcast “Shut Up Evan”, Ariana foi sincera sobre esse novo momento. “Quero estar sempre criando. Sinto que agora é hora de encontrar um equilíbrio entre as duas coisas que amo. Passei os últimos 12 anos totalmente focada na música, mas percebi o quanto atuar também faz bem para minha alma”, contou.

A artista, que começou a carreira na Broadway e ganhou fama nas séries da Nickelodeon, voltou a atuar em grande escala ao interpretar Glinda, a Bruxa Boa, na adaptação cinematográfica de Wicked. A experiência reacendeu sua paixão pela interpretação e a fez repensar seu futuro. O resultado? Uma indicação ao Oscar e uma nova visão sobre o que significa ser artista.

“Gravar Wicked me fez lembrar porque amo tanto atuar. Senti uma alegria que há muito tempo não sentia. Agora quero continuar explorando isso, talvez até fazer mais musicais e teatro”, revelou.

Ariana Grande: Artista confessa que quase desistiu da música

Além do cinema, Ariana também se prepara para a “Eternal Sunshine Tour”, que estreia em junho de 2026. Será seu primeiro giro mundial desde 2019 — e, segundo a cantora, possivelmente o último por um bom tempo. “Depois dessa turnê, quero dar uma pausa longa. Preciso de tempo para mim e para viver novas experiências”, disse aos fãs.

Apesar da agenda intensa, Ariana surpreendeu ao admitir que quase desistiu da música. “Quando fui para Londres filmar Wicked, achei que nunca mais lançaria um álbum. Esse era meu segredo”, confessou. O processo de gravação e as emoções vividas com o papel de Glinda, no entanto, reacenderam sua vontade de compor. “Ela mudou completamente a forma como eu enxergo a criação artística. Foi libertador”, completou.

Agora, aos 32 anos, Ariana parece mais confiante do que nunca em seguir o próprio ritmo. A cantora equilibra o estrelato global com uma nova fase de autoconhecimento e propósito. E, para os fãs, a promessa é clara: vem aí uma era mais emocional, cinematográfica e autêntica do que nunca.

Com Wicked: Parte 2 chegando aos cinemas em novembro e novos projetos no horizonte, Ariana Grande mostra que o futuro pode ser brilhante — e cheio de notas altas, dentro e fora do palco.