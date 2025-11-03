Demi Lovato revela insegurança em voltar a atuar: “Preciso de aulas”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Demi Lovato abriu o coração sobre um tema que surpreendeu muitos fãs: sua insegurança em voltar a atuar. Em entrevista recente ao podcast Las Culturistas, a artista confessou sentir medo de retornar às telas depois de tanto tempo dedicada exclusivamente à música. “Eu me sinto muito insegura como atriz”, admitiu. “Fiquei tanto tempo afastada da atuação que estou com medo de voltar.”

A cantora, que usa os pronomes ela/dela e elu/delu, começou sua trajetória artística na atuação, muito antes de dominar os palcos e as paradas musicais. Aos 33 anos, Demi acumula uma lista de papéis marcantes que ajudaram a moldar uma geração: de Barney & Friends à icônica Mitchie Torres em Camp Rock (2008), além do sucesso na série Sonny with a Chance e no filme Programa de Proteção para Princesas, ao lado de Selena Gomez. No entanto, após o auge da era Disney, a artista se afastou gradualmente das câmeras para focar em sua carreira musical e, principalmente, em seu bem-estar pessoal.

Demi Lovato: Um novo recomeço nas telas

O retorno de Demi à atuação aconteceu discretamente no ano passado, com o longa Tow, um drama independente que estreou no Festival de Cinema de Tribeca em 2024. No filme, Demi interpreta Nova, uma mulher que vive em um abrigo para pessoas em situação de rua — um papel emocionalmente intenso e bem distante dos personagens adolescentes que marcaram o início de sua carreira.

“Foi um papel pequeno, mas me diverti bastante”, contou. “Foi uma pequena volta por cima, e percebi o quanto eu ainda amo atuar. Acho que é algo que quero fazer mais no futuro.” Apesar do entusiasmo, Demi admitiu que a pausa longa a deixou insegura: “Sinto que preciso fazer aulas de atuação ou algo assim antes de aceitar novos desafios.”

O filme, que conta ainda com nomes como Rose Byrne, Octavia Spencer e Ariana DeBose, tem estreia prevista para 2026 e promete mostrar uma faceta mais madura e introspectiva da artista, um reflexo do crescimento pessoal que Demi tem compartilhado com o público nos últimos anos.

Mesmo com o desejo de revisitar a atuação, Demi Lovato garante que a música ainda é sua prioridade. Em setembro, ela lançou seu nono álbum de estúdio, It’s Not That Deep, que mistura influências do rock e pop alternativo, reforçando o estilo mais autêntico e emocional que tem marcado sua nova fase. Além disso, a cantora se prepara para uma turnê pela América do Norte, que começa em abril de 2026, passando por diversas cidades dos Estados Unidos e Canadá.

Para os fãs, o momento é de empolgação e apoio. Depois de enfrentar altos e baixos intensos na vida pessoal e profissional, Demi Lovato mostra que está pronta para escrever um novo capítulo, seja nos palcos ou nas telas. Com vulnerabilidade e coragem, ela continua inspirando milhões ao mostrar que recomeçar, mesmo com medo, também é um ato de força.