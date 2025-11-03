Britney Spears desativa perfil no Instagram após posts enigmáticos

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estrela pop Britney Spears (43) fez um movimento inesperado ao desativar seu perfil oficial no Instagram no último domingo (2/11), segundo veículos como People e Entertainment Weekly. O gesto ocorre após uma série de publicações que geraram preocupação entre fãs e familiares, e reacendeu o debate sobre a saúde emocional da artista — que já viveu momentos extremamente expostos durante sua longa tutela legal.

Nos dias anteriores à exclusão da conta, Britney compartilhou conteúdos com tom simbólico e confuso. Em um dos posts, ela mostrou hematomas nos braços, afirmando que havia caído de uma escada. Em outro, mencionou que “meus meninos tiveram que ir embora e voltar para Maui [Havaí]”, referindo-se aos filhos Sean Preston e Jayden James. A cantora ainda escreveu:

“Pai que estás no céu, não estou aqui para receber atenção ou pena, só quero ser uma boa mulher e ser melhor. Tenho um apoio maravilhoso, então tenham um ótimo dia.”

Esses registros foram publicados em meio à repercussão do novo livro do seu ex-marido Kevin Federline, You Thought You Knew, no qual surgem alegações controvérsias sobre o passado do casal. O livro cita, entre outros episódios, que Britney teria consumido drogas durante a amamentação e cometido “comportamentos ameaçadores” em relação aos filhos — acusações que a cantora negou em publicações divulgadas antes da exclusão da conta.

Britney: Um passo atrás ou um recuo estratégico?

Não está claro se Britney deletou a conta por vontade própria ou se houve uma intervenção da plataforma. A página oficial, que tinha milhões de seguidores, exibe agora a mensagem “Este perfil não está disponível”, em vez de qualquer conteúdo ativo. A ausência gera múltiplas especulações: tratamento voluntário, momento de pausa ou mesmo reação ao desgaste emocional provocados pelos últimos acontecimentos.

Alguns fãs lembraram os episódios de 2023, quando Britney já havia desativado temporariamente o Instagram antes do lançamento de sua autobiografia, com posts carregados de simbolismo e provocação.

Desde o fim de sua tutela em 2021, Britney tenta retomar um equilíbrio pessoal enquanto lida com a vida pública e privada sob escrutínio intenso. A queda na última turnê, os movimentos nas redes sociais e agora o desaparecimento do Instagram reforçam as dúvidas em torno de sua saúde mental e emocional.

Enquanto isso, ela segue ativa em outras plataformas — segundo registros, sua conta no X (ex-Twitter) ainda aparece no ar, com publicações recentes confrontando o livro de Kevin.

Para os fãs, o desejo agora é claro: que Britney receba suporte — emocional e médico — e que esse recuo seja apenas uma pausa estratégica, não um sintoma de algo mais grave. A popstar, cujos sucessos marcaram gerações, merece atenção, cuidado e o respeito de que tanto falou em sua jornada.