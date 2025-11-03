Ludmilla anuncia novo álbum “Fragmentos” com produção internacional

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ludmilla está prestes a abrir um novo capítulo em sua carreira, e os fãs já contam as horas. A cantora anunciou oficialmente o lançamento de seu aguardado álbum “Fragmentos”, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, 6 de novembro. O projeto, que mistura R&B, pop e influências brasileiras, foi produzido entre o Brasil e os Estados Unidos e traz participações de nomes consagrados da música mundial.

O anúncio movimentou as redes sociais no último domingo (2), quando Ludmilla surpreendeu ao trocar as fotos de perfil de suas contas oficiais e ativar uma contagem regressiva misteriosa. Paralelamente, outdoors espalhados pelo Rio de Janeiro exibiam a frase “Tudo que te contaram sobre mim era mentira”, despertando a curiosidade do público e gerando milhares de comentários.

Pouco tempo depois, a cantora revelou o trailer do álbum “Fragmentos”, confirmando que o projeto chega nesta quinta-feira. O vídeo, de estética cinematográfica, apresenta cenas gravadas entre o Rio e Los Angeles, mostrando um lado mais introspectivo e artístico de Ludmilla.

O primeiro gostinho do novo trabalho veio em junho, com o single “Paraíso”, uma faixa romântica dedicada à esposa Brunna Gonçalves e à filha do casal, Zuri, nascida um mês antes. A música marcou o início de uma nova fase para Ludmilla, que vem apostando em letras mais pessoais e melodias sofisticadas. Logo depois, ela lançou “Cam Girl”, uma parceria com Victoria Monét que combina pop, R&B e funk em uma sonoridade moderna e internacional.

Na última semana, Ludmilla ainda divulgou uma prévia de “Whiskey com Água de Choro”, canção que abre o disco e promete emocionar pela carga emocional e pela entrega vocal da artista.

Ludmilla promete emocionar fãs com o disco

O álbum “Fragmentos” foi produzido em estúdios lendários, como o Westlake Studios, em Los Angeles — o mesmo onde Michael Jackson gravou “Thriller” e que já recebeu Beyoncé, Rihanna e The Weeknd.

Entre os produtores envolvidos estão nomes de peso como Los Hendrix (vencedor do Grammy pelo álbum SOS, de SZA), Hitmaka, London On Da Track, Poo Beats e Poo Bear, conhecido por suas colaborações com Justin Bieber. Essa equipe reforça a ambição de Ludmilla em consolidar seu nome no cenário internacional.

Em entrevistas recentes, a cantora afirmou que “Fragmentos” é seu trabalho mais íntimo até agora. “Cada faixa mostra uma parte de mim — das dores e conquistas até os recomeços. É o disco mais verdadeiro que já fiz”, disse.

Com essa nova fase, Ludmilla deixa claro que está pronta para ultrapassar fronteiras e se firmar como uma das artistas brasileiras mais influentes do mundo.