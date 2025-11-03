Justin Bieber confessa medo de voltar às turnês: “É super assustador”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Justin Bieber abriu o coração sobre um tema que há muito tempo intriga seus fãs: a possibilidade de voltar a fazer turnês mundiais. Durante uma transmissão ao vivo no Twitch, realizada no Halloween (31/10), o cantor canadense de 31 anos admitiu que apenas a ideia de sair novamente em turnê o deixa “extremamente assustado”.

A live, que contou com a presença de amigos em um clima descontraído enquanto esculpiam abóboras, acabou revelando um lado mais sensível e humano de Justin. “Fazer turnês exige muito de você, e eu faço isso desde criança. Só a ideia de fazer uma turnê já parece super assustadora”, confessou.

Segundo ele, o problema não é a música nem os fãs, mas a rotina desgastante. “No começo, eu adoro. Subir no palco é incrível. Mas chega um ponto em que fico completamente esgotado”, afirmou o artista, que ganhou fama mundial ainda adolescente e passou anos sob intensa pressão da indústria musical.

Apesar do receio, Justin não pretende abandonar os palcos. Ele revelou que tem pensado em uma nova forma de se apresentar, priorizando o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. “Quero fazer turnês pontuais, onde eu escolho uma cidade e faço alguns shows, sem me comprometer com dois anos inteiros”, explicou.

Essa mudança de postura reflete um novo momento em sua vida. Casado com Hailey Bieber, de 28 anos, e pai do pequeno Jack Blues, de 15 meses, Justin parece determinado a colocar a família em primeiro lugar. “Deixar minha esposa e meu filho por tanto tempo é o que mais me assusta. Eu quero estar presente”, confidenciou.

O cantor já mostrou sinais dessa nova fase mais tranquila, aparecendo com mais frequência em transmissões ao vivo, compartilhando bastidores e interagindo com fãs sem a pressão de grandes turnês. Sua recente entrada no Twitch, inclusive, tem sido vista como uma forma de se reconectar com o público de maneira mais leve.

Justin: Preparando-se para o Coachella 2026

Mesmo com o medo de voltar às longas viagens, Justin Bieber está se preparando para um dos maiores momentos de sua carreira recente: ser uma das atrações principais do Coachella 2026. O festival, que acontecerá nos dias 11 e 18 de abril, no Empire Polo Club, na Califórnia, contará também com nomes como Sabrina Carpenter, Karol G e Anyma.

Fontes próximas ao cantor afirmaram à People que o artista tem trabalhado intensamente em estúdio para entregar uma apresentação marcante. “O canal do Justin no Twitch é a maneira que ele encontrou de mostrar aos fãs que está animado e trabalhando duro para o Coachella”, revelou um amigo da família.

Hailey Bieber, por sua vez, mostrou empolgação total com o momento do marido. Em seus Stories, ela publicou uma imagem da programação oficial do festival com a legenda: “BIEBERCHELLA!!!!!!!!! :)”.

A apresentação no Coachella marca o retorno triunfal de Justin aos grandes palcos, depois de pausas e incertezas sobre sua saúde mental e física. Mesmo que o cantor ainda encare o formato tradicional de turnês como “assustador”, os fãs já comemoram o simples fato de vê-lo inspirado novamente.

No fim das contas, Justin Bieber parece estar encontrando um novo ritmo — um em que pode brilhar no palco, mas sem perder o que mais valoriza hoje: o tempo ao lado de quem ama.