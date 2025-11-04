Ludmilla apresenta o conceito explosivo de “Fragmentos”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ludmilla acaba de revelar a capa de “Fragmentos”, seu novo álbum totalmente dedicado ao R&B, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (6).

Na imagem, a cantora aparece rodeada por troféus — símbolos de suas vitórias pessoais e profissionais — enquanto empunha uma máquina de solda da qual faíscas saem de seu peito, uma metáfora visual para o processo de reconstrução emocional que marca essa nova fase de sua carreira.

O anúncio veio na esteira de uma campanha enigmática que mobilizou fãs e curiosos nas redes sociais.

No último domingo (2), Ludmilla trocou sua foto de perfil, iniciou uma contagem regressiva misteriosa e espalhou outdoors pelo Rio de Janeiro com a frase “Tudo que te contaram sobre mim era mentira”.

Às 17h59, o segredo foi revelado: “Fragmentos” seria o título de seu novo trabalho.

Gravado entre o Brasil e os Estados Unidos, o disco tem parte de sua produção assinada em estúdios lendários como o Westlake Studios, em Los Angeles — o mesmo espaço que já recebeu Michael Jackson, Beyoncé, Rihanna e The Weeknd.

Entre os colaboradores, nomes de peso do cenário internacional: Los Hendrix (vencedor do Grammy pelo álbum SOS de SZA), Hitmaka, London On Da Track, Poo Beats e Poo Bear, conhecido por sua longa parceria com Justin Bieber.

Em entrevista recente à jornalista Foquinha, Ludmilla explicou o conceito por trás da capa do álbum.

“Na capa eu dou uma ilustração dos desafios que é ser quem eu sou. De encarar tudo o que eu quero, de colocar pra fora tudo o que eu quero… Existem vários desafios pra isso”, refletiu.

E completou: “Se você vai de acordo com a maré, é mais fácil chegar lá no fim menos cansado. Mas se vai contra, você se desgasta mais. Eu passei por essa loucura que é ser quem eu sou, mas ainda assim consegui vencer e chegar lá intacta, mesmo fragmentada.”

“Fragmentos” marca o retorno de Ludmilla ao estúdio fora do universo do pagode, após o sucesso de VILÃ (2023) e da trilogia Numanice.

A nova fase promete explorar nuances mais introspectivas e sofisticadas da artista, consolidando-a como uma das vozes mais versáteis do pop brasileiro.

O álbum trará 15 faixas, incluindo os singles já conhecidos “Paraíso” e “CAM GIRL”, parceria com Victoria Monét, além de sete colaborações inéditas, entre artistas nacionais e internacionais.

“Tem gente nesse álbum com quem eu já gravei antes, é o meu segundo feat com essas pessoas”, adiantou Ludmilla, mantendo o mistério sobre os nomes.

Ludmilla atinge 1 bilhão de streams com “Numanice #3” e faz história no samba

A rainha do pagode moderno segue fazendo história. Ludmilla acaba de alcançar uma marca monumental com o projeto “Numanice #3 (Ao Vivo)”, ultrapassando a impressionante soma de 1 bilhão de streams entre Spotify e YouTube. O feito consolida a artista como uma das vozes mais influentes da música brasileira contemporânea e reafirma o sucesso duradouro de sua fase sambista.

Lançado em fevereiro de 2024, o disco contabiliza atualmente mais de 531 milhões de reproduções no Spotify e 485 milhões no YouTube, somando mais de 1 bilhão de execuções no total. Entre os destaques estão os hits “Maliciosa”, “Falta de Mim”, “A Preta Venceu” e “Saudade da Gente”, músicas que se tornaram hinos para os fãs e símbolos do talento de Ludmilla em unir romantismo, autenticidade e carisma.

O sucesso do projeto reforça a força de uma trajetória que nasceu de forma despretensiosa. Criado durante a pandemia, o “Numanice” surgiu como um pedido dos fãs que queriam ver Lud explorando o pagode. O primeiro EP, lançado em 2020 ainda sob o selo da Warner Music, se transformou em um fenômeno cultural e abriu as portas para uma série de lançamentos que redefiniram o estilo.