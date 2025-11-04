Ariana Grande revela que quase desistiu da música após “Positions”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ariana Grande surpreendeu os fãs ao admitir que chegou a cogitar o fim de sua trajetória musical depois do álbum Positions, lançado em 2020. Em conversa com o podcast Shut Up Evan, a cantora contou que só voltou ao estúdio por causa da experiência transformadora nas filmagens de Wicked.

“Eu realmente acreditava que não faria outro disco. Esse era o meu segredo”, revelou Ariana. “Mas a Glinda mudou completamente minha relação com o ato de criar.”

A artista explicou que, ao mergulhar na personagem de Wicked, encontrou uma nova forma de se expressar artisticamente. O período em Londres, onde gravou o musical, e o fim do casamento com Dalton Gomez despertaram nela o desejo de escrever novamente — sentimento que deu origem ao álbum Eternal Sunshine, lançado em 2024.

Mesmo com o sucesso do projeto e de sua versão deluxe, Brighter Days Ahead, Ariana manteve a decisão de desacelerar. Ela se afastou da música para dedicar-se integralmente ao cinema, onde vem colhendo resultados expressivos. Wicked rendeu à produção dois Oscars, e Ariana foi indicada como melhor atriz coadjuvante pela performance como Glinda.

A turnê de Eternal Sunshine está prevista para 2026, com datas na América do Norte e Europa — mas, por enquanto, o Brasil ficou de fora da rota. A cantora deve vir ao país apenas em novembro, para promover Wicked: Parte 2.

Em sua nova fase, Ariana mostra que a atuação ganhou um espaço definitivo em sua carreira. Além da franquia Wicked, ela integra o elenco da comédia Entrando Numa Fria 4 e emprestará sua voz à animação Oh, the Places You’ll Go!, adaptação do clássico de Dr. Seuss.

“Hoje, criar não é mais uma obrigação, é um prazer. A Glinda me ensinou isso”, concluiu a artista.

Ariana Grande cancela vinda ao Brasil

A cantora Ariana Grande usou suas redes sociais para anunciar que não participará do evento de pré-estreia do filme Wicked: For Good no Brasil. Na publicação, a artista explicou os motivos que a impediram de vir ao país. Ela estava confirmada para comparecer ao lado dos colegas de elenco Cynthia Erivo e Jonathan Bailey.

Ariana iniciou seu comunicado demonstrando profunda tristeza e desapontamento por não conseguir comparecer à celebração. Em suas palavras, a cantora expressou incredulidade diante da situação:

“Não consigo acreditar que isso está acontecendo e estou arrasada por estar enviando esta mensagem.”

Em seguida, a artista esclareceu que sua ausência se deve a problemas técnicos no voo que a traria para São Paulo, o que impossibilitou sua chegada a tempo para o início da programação da pré-estreia. Ariana relatou que a aeronave precisou passar por manutenção emergencial após a identificação de uma falha de segurança:

“Algumas horas atrás, minha equipe e eu tivemos que desembarcar do nosso voo, pois eles tiveram que fazer manutenção no avião devido a um problema de segurança, e ele não decolará até às 11h de amanhã, o que significa que eu não chegarei a tempo para a estreia de Wicked: For Good em São Paulo.”

Ariana Grande contou ainda que tentou encontrar alternativas para conseguir viajar, a cantora esteve em contato com sua equipe e com a Universal Pictures, distribuidora do longa, para buscar soluções viáveis. Segundo ela, todas as opções foram esgotadas, incluindo voos comerciais e privados:

“Minha equipe e a Universal tentaram de tudo para resolver isso. Procuramos todos os outros voos noturnos, de manhã cedo, com conexão, comerciais e também opções privadas e absolutamente nada estava disponível ou era possível que nos levasse a tempo. Mesmo tentando uma opção privada, é necessária uma permissão para voar daqui, que leva tempo para ser obtida.”

No encerramento da nota, Ariana lamentou novamente sua ausência e pediu desculpas aos fãs brasileiros e reforçou o carinho que tem pelo público do país. Ela também fez um apelo para que os admiradores acolham seus colegas de elenco durante o evento:

“Estou com o coração partido por não poder estar aí com vocês. Tentamos sinceramente tudo o que podíamos e peço desculpas do fundo do meu coração. Por favor, demonstrem aos meus incríveis colegas de elenco todo o amor que eu gostaria de poder demonstrar a vocês e tenham a celebração mais linda. E novamente, eu sinto muito, muito mesmo.”

A presença da cantora era uma das mais aguardadas não apenas pelo filme, mas também por sua bem-sucedida carreira musical. Desde a segunda-feira (3), fãs já acampavam em frente ao local do evento, na expectativa de conseguir uma boa visão da artista.