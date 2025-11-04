InícioDiversão e Arte
POP

Ariana Grande revela que quase desistiu da música após “Positions”

Ariana Grande afirma que “Wicked” reacendeu sua paixão pela criação artística

Ariana Grande revela que quase desistiu da música após “Positions” - (crédito: TMJBrazil)
Ariana Grande revela que quase desistiu da música após “Positions” - (crédito: TMJBrazil)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ariana Grande surpreendeu os fãs ao admitir que chegou a cogitar o fim de sua trajetória musical depois do álbum Positions, lançado em 2020. Em conversa com o podcast Shut Up Evan, a cantora contou que só voltou ao estúdio por causa da experiência transformadora nas filmagens de Wicked.

“Eu realmente acreditava que não faria outro disco. Esse era o meu segredo”, revelou Ariana. “Mas a Glinda mudou completamente minha relação com o ato de criar.”

A artista explicou que, ao mergulhar na personagem de Wicked, encontrou uma nova forma de se expressar artisticamente. O período em Londres, onde gravou o musical, e o fim do casamento com Dalton Gomez despertaram nela o desejo de escrever novamente — sentimento que deu origem ao álbum Eternal Sunshine, lançado em 2024.

Mesmo com o sucesso do projeto e de sua versão deluxe, Brighter Days Ahead, Ariana manteve a decisão de desacelerar. Ela se afastou da música para dedicar-se integralmente ao cinema, onde vem colhendo resultados expressivos. Wicked rendeu à produção dois Oscars, e Ariana foi indicada como melhor atriz coadjuvante pela performance como Glinda.

A turnê de Eternal Sunshine está prevista para 2026, com datas na América do Norte e Europa — mas, por enquanto, o Brasil ficou de fora da rota. A cantora deve vir ao país apenas em novembro, para promover Wicked: Parte 2.

Em sua nova fase, Ariana mostra que a atuação ganhou um espaço definitivo em sua carreira. Além da franquia Wicked, ela integra o elenco da comédia Entrando Numa Fria 4 e emprestará sua voz à animação Oh, the Places You’ll Go!, adaptação do clássico de Dr. Seuss.

“Hoje, criar não é mais uma obrigação, é um prazer. A Glinda me ensinou isso”, concluiu a artista.

Ariana Grande cancela vinda ao Brasil

A cantora Ariana Grande usou suas redes sociais para anunciar que não participará do evento de pré-estreia do filme Wicked: For Good no Brasil. Na publicação, a artista explicou os motivos que a impediram de vir ao país. Ela estava confirmada para comparecer ao lado dos colegas de elenco Cynthia Erivo e Jonathan Bailey.

Ariana iniciou seu comunicado demonstrando profunda tristeza e desapontamento por não conseguir comparecer à celebração. Em suas palavras, a cantora expressou incredulidade diante da situação:

“Não consigo acreditar que isso está acontecendo e estou arrasada por estar enviando esta mensagem.”

Em seguida, a artista esclareceu que sua ausência se deve a problemas técnicos no voo que a traria para São Paulo, o que impossibilitou sua chegada a tempo para o início da programação da pré-estreia. Ariana relatou que a aeronave precisou passar por manutenção emergencial após a identificação de uma falha de segurança:

“Algumas horas atrás, minha equipe e eu tivemos que desembarcar do nosso voo, pois eles tiveram que fazer manutenção no avião devido a um problema de segurança, e ele não decolará até às 11h de amanhã, o que significa que eu não chegarei a tempo para a estreia de Wicked: For Good em São Paulo.”

Ariana Grande contou ainda que tentou encontrar alternativas para conseguir viajar, a cantora esteve em contato com sua equipe e com a Universal Pictures, distribuidora do longa, para buscar soluções viáveis. Segundo ela, todas as opções foram esgotadas, incluindo voos comerciais e privados:

“Minha equipe e a Universal tentaram de tudo para resolver isso. Procuramos todos os outros voos noturnos, de manhã cedo, com conexão, comerciais e também opções privadas e absolutamente nada estava disponível ou era possível que nos levasse a tempo. Mesmo tentando uma opção privada, é necessária uma permissão para voar daqui, que leva tempo para ser obtida.”

No encerramento da nota, Ariana lamentou novamente sua ausência e pediu desculpas aos fãs brasileiros e reforçou o carinho que tem pelo público do país. Ela também fez um apelo para que os admiradores acolham seus colegas de elenco durante o evento:

“Estou com o coração partido por não poder estar aí com vocês. Tentamos sinceramente tudo o que podíamos e peço desculpas do fundo do meu coração. Por favor, demonstrem aos meus incríveis colegas de elenco todo o amor que eu gostaria de poder demonstrar a vocês e tenham a celebração mais linda. E novamente, eu sinto muito, muito mesmo.”

A presença da cantora era uma das mais aguardadas não apenas pelo filme, mas também por sua bem-sucedida carreira musical. Desde a segunda-feira (3), fãs já acampavam em frente ao local do evento, na expectativa de conseguir uma boa visão da artista.

  • Google Discover Icon
LS
LS

Laís Seguin - TMJBrazil

    Por Laís Seguin - TMJBrazil
    postado em 04/11/2025 09:53
    SIGA
    x