Fãs apostam que Poncho Herrera é a Capivara do “¿Quién es la Máscara?”

As redes sociais estão em ebulição desde o último domingo (2), quando foi ao ar mais um episódio do programa “¿Quién es la Máscara?”, exibido pela Televisa. Tudo porque fãs de RBD acreditam que o ator e cantor Alfonso Herrera, o eterno Poncho, está participando da atração disfarçado sob a fantasia da Capivara. A teoria ganhou ainda mais força após as reações da jurada Anahí, que pareceu reconhecer o colega durante as apresentações.

No programa, formato mexicano inspirado no sucesso global The Masked Singer, celebridades competem mascaradas enquanto um painel de jurados tenta adivinhar suas identidades. Anahí, que participa pelo segundo ano consecutivo, tem sido observada com lupa pelos fãs desde o início da temporada — e os detalhes não passaram despercebidos.

Durante a última apresentação da personagem Capivara, a intérprete de Mia Colucci elogiou entusiasmadamente a performance e chegou até a usar o botão que salva um participante da eliminação. A atitude foi suficiente para deixar os espectadores em alerta. “Ela reconheceu a voz dele na hora”, escreveu um fã no X (antigo Twitter). Outro comentou: “As expressões da Anahí entregaram tudo. É o Poncho, com certeza!”.

Mas o momento que realmente incendiou as especulações aconteceu quando um dos jurados mencionou o nome de Poncho Herrera em voz alta. Anahí, visivelmente surpresa, reagiu de forma espontânea, repetindo o nome do ex-colega com um sorriso. A cena repercutiu entre os fãs, que interpretaram a reação como um sinal claro de que o ator estaria, sim, entre os competidores mascarados.

A ANAHI FALANDO “PONCHO HERRERA”, QUE ANO BOM PRA SER TRAUMADA MEU DEUS!!!! pic.twitter.com/1eeILSHwmk — Ana ? (@amorportilla) November 3, 2025

Reacendendo o sonho dos fãs de ver Poncho e Anahí juntos novamente

Para o público, a simples possibilidade de ver Anahí e Poncho no mesmo programa é motivo de nostalgia e emoção. Desde o fim do RBD, em 2008, os dois raramente dividiram espaços públicos. Herrera, que optou por seguir carreira como ator, tem se mantido afastado de projetos musicais e não participou da recente turnê de reencontro da banda, em 2023.

Mesmo assim, a relação entre eles sempre foi marcada por carinho e respeito mútuo — algo que ficou evidente nas redes quando Poncho enviou mensagens de apoio às ex-companheiras de banda durante a turnê. Agora, fãs acreditam que o destino pode ter preparado um reencontro inesperado e televisionado.

Vale lembrar que Dulce María, outra integrante do RBD, também participou do programa em 2021, quando se apresentou como a personagem Leoa. Ou seja, o universo de “¿Quién es la Máscara?” já é, de certa forma, uma extensão nostálgica do grupo que marcou gerações.

Enquanto a identidade da Capivara não é revelada, o público segue dividido entre a curiosidade e o desejo de reviver um pedacinho da magia que uniu os seis integrantes de RBD.

Como disse um fã em um comentário que viralizou: “Se for mesmo o Poncho, essa será a revelação mais emocionante do programa. E o olhar da Anahí vai dizer tudo antes mesmo da máscara cair.”