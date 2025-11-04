Lily Allen lança “West End Girl” após sete anos e expõe feridas

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sete anos após o último lançamento, Lily Allen voltou ao centro dos holofotes com West End Girl, álbum divulgado nesta sexta-feira (24). O novo trabalho da cantora britânica, de 40 anos, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por trazer letras intensas e pessoais, em que Allen parece revisitar o turbulento casamento com o ator David Harbour, 50, conhecido por interpretar o xerife Jim Hopper em Stranger Things.

Entre as 14 faixas do disco, uma em especial, Pussy Palace, atraiu atenção imediata por conter o verso: “Eu estou olhando para um viciado em sexo?”. A referência, embora não confirmada diretamente pela artista, foi interpretada por fãs como uma provocação ao ex-marido.

O tom confessional se repete em outras canções. Em Madeline, Allen questiona uma possível traição:

“Há quanto tempo isso está acontecendo?

É só sexo ou também tem emoção?

Ele me disse que ficaria em quartos de hotel, nunca seria em aberto /

Por que eu confiaria em qualquer coisa que sai da boca dele?”.

Mais adiante, em Just Enough, a cantora deixa transparecer insegurança e ressentimento: “Você engravidou alguém? / Alguém que não sou eu?”.

O álbum se encerra de forma melancólica, com versos que remetem ao divórcio: “Mentir para as crianças e dizer que a separação foi mútua / Eu vou carregar toda a dor”.

Em entrevista recente à edição britânica da Vogue, Lily Allen reconheceu que o disco é inspirado no relacionamento com Harbour, embora parte das letras misture realidade e invenção. “Há coisas neste álbum que vivenciei em meu casamento, mas isso não quer dizer que tudo seja verdade. É inspirado no que aconteceu no relacionamento”, afirmou.

Lily Allen nega que “West End Girl” seja um disco de vingança

A cantora Lily Allen concedeu uma entrevista à Interview Magazine. A artista, que lançou seu mais recente álbum West End Girl na última sexta-feira (24), falou não apenas sobre o processo de divulgação do disco, mas também sobre as inspirações e emoções que o motivaram.

Impulsionada pelo término de seu casamento com o ator David Harbour, conhecido por seus papéis na série Stranger Things e nos filmes Viúva Negra e Thunderbolts, da Marvel, Lily transformou o fim da relação em matéria-prima para seu novo trabalho. Ao ser questionada se o álbum seria uma forma de vingança, já que rumores indicavam possíveis traições por parte do ator, a cantora esclareceu que não enxerga o projeto dessa maneira.

Ela contou que escreveu o disco em dezembro do ano passado, em apenas dez dias, usando a criação como um meio de colocar para fora os sentimentos que surgiram com o fim do casamento:

“Não mesmo. Quero dizer, escrevi esse disco em dez dias, em dezembro, e hoje me sinto muito diferente em relação a toda a situação. Todos nós passamos por términos, e eles são sempre brutais pra caramba. Mas não é muito comum sentir vontade de escrever sobre isso enquanto ainda está acontecendo.”

Ao refletir sobre o processo de composição, Lily comparou o álbum a um diário emocional, no qual registrou suas vivências e desabafos como parte de um caminho de autocompreensão e cura:

“É isso que torna esse disco divertido; ele é visceral, é como passar pelas emoções em tempo real. Na época, eu realmente estava tentando processar tudo — e isso é ótimo para o álbum —, mas agora não me sinto mais confusa nem com raiva. Não preciso de vingança.”

O lançamento de West End Girl marca o fim de um hiato de sete anos sem novos trabalhos de estúdio. O último disco da cantora, No Shame, havia sido lançado em 2018. Desde então, Lily Allen manteve-se afastada da indústria musical, até agora, quando retorna com uma obra que mistura vulnerabilidade, força e reinvenção pessoal.