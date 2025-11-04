Belo e Gracyanne buscam acordo para encerrar processo criminal

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após anos de silêncio, Belo e Gracyanne Barbosa decidiram se manifestar pela primeira vez no processo criminal que enfrentam na Justiça. O caso, que se arrasta há cinco anos, envolve a suposta apropriação indevida de itens de uma casa alugada, e pode estar prestes a chegar ao fim.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira do portal Metrópoles, os documentos obtidos com exclusividade, os dois protocolaram, no dia 30 de outubro, um pedido para que seja aplicado o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP),uma medida prevista na legislação brasileira que permite encerrar processos criminais sem a necessidade de condenação, desde que sejam cumpridos determinados requisitos.

O processo teve início após uma denúncia do Ministério Público de São Paulo, apresentada em julho deste ano. Segundo o órgão, Belo, Gracyanne e Nelson Trajano de Ataíde (que faleceu antes da conclusão do caso) teriam se apropriado de bens pertencentes ao imóvel alugado — entre eles, uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água avaliado em cerca de R$ 2 mil.

A denúncia enquadra os réus no crime de apropriação indébita, cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão. No entanto, o pedido apresentado pelos advogados de Belo e Gracyanne busca um desfecho diferente. O casal afirma preencher todos os critérios legais para a aplicação do ANPP — entre eles, o fato de o crime não ter envolvido violência e possuir pena inferior a quatro anos.

lo e Gracyanne esperam encerrar definitivamente o processo e evitar condenação

Caso o Ministério Público aceite o pedido, o casal poderá se livrar da punição criminal mediante o cumprimento de condições definidas pelo promotor responsável. Essas medidas podem incluir o ressarcimento dos prejuízos à vítima, prestação de serviços comunitários ou até mesmo o pagamento de multa.

Com a assinatura do acordo, a punibilidade é extinta, ou seja, o Estado renuncia ao direito de punir os envolvidos, mesmo que o fato tenha ocorrido. Na prática, isso significa o encerramento completo do processo, algo que Belo e Gracyanne vêm buscando desde o início das investigações.

Fontes próximas ao ex-casal afirmam que ambos estão empenhados em colocar um ponto final na questão e seguir em frente. Desde a separação, anunciada oficialmente em abril deste ano após 16 anos de relacionamento, Belo e Gracyanne têm evitado se envolver em polêmicas públicas. O cantor, inclusive, tem se concentrado em sua carreira musical e na estreia como ator em uma novela da TV Globo, enquanto Gracyanne segue focada nos projetos fitness e nas redes sociais, onde acumula milhões de seguidores.

Para os fãs, o movimento representa um novo capítulo na trajetória dos dois, que enfrentaram juntos momentos de turbulência, mas agora parecem buscar estabilidade individual.

O desfecho do processo depende da análise do Ministério Público, que deverá avaliar se há elementos suficientes para propor o acordo. Caso seja aceito, Belo e Gracyanne poderão, finalmente, encerrar uma disputa judicial que já dura meia década — e deixar para trás um dos episódios mais delicados de suas vidas públicas.