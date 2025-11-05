Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (5/11)

DESENHO MENTAL AMPLO

Data estelar: Lua Cheia em Touro.

É imprescindível que tenhas um desenho mental amplo de como as coisas funcionam, de como a vida é, de certas diretrizes gerais sobre o proceder do Universo, porque na falta desse desenho tu não conseguirás amarrar as pontas soltas que inevitavelmente irão ficando no caminho.

Na falta de uma noção ampla de como o ser humano funciona, o médico erra nos diagnósticos, o psicólogo trata a periferia dos sintomas, o astrólogo encontra problemas e traumas no mapa natal, os engenheiros constroem estruturas lindas que estragam o ecossistema, e mesmo que todos atuem com boa intenção, produzem desgraças, porque a falta de conceitos amplos, de uma teoria geral sobre a Vida, faz com que o ser humano, mesmo sendo inteligente e perito em suas atividades, produza desconexão e suas consequentes desgraças.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que é seu precisa ser defendido, porque a vida nada proverá com seus mistérios, a não ser que você tome as iniciativas pertinentes a cada caso. A vida ajudará você na mesma medida em que você a ajudar a ajudar você.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A construção de relacionamentos é um exercício constante, porque na hora em que você começar a se acomodar e achar que tudo está garantido, é a hora em que o relacionamento começará a se desintegrar, sob o peso da banalidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Esse mundo de sensações é, por enquanto, indecifrável, e seria melhor que você nem tentasse encontrar significado imediato para esse, porque aí sua alma entraria num labirinto infinito de possibilidades e se perderia.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Não dá para negar que há certa magia nos acontecimentos, porque na hora em que tudo parece degringolar perigosamente, é também a hora em que acontece algo inesperado, uma coincidência qualquer que salva o dia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As certezas confortam a alma e isso é muito bom, porque não dá para continuar vivendo ao sabor da ansiedade. Utilize esse momento de certezas inefáveis para tomar algumas decisões, mesmo que não as coloque em prática.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As palavras ditas não podem ser recolhidas e nem muito menos controladas para que as pessoas as entendam direito. Falar é um ato de liberdade, mas que, uma vez empreendido, amarra sua alma aos resultados. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As preocupações de ordem material hão de ser contidas com firmeza, porque se você permitir que os pensamentos voem livres nessa direção, a única coisa que acontecerá é você garantir uma ansiedade que se prolongará.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tratar as pessoas como você pretende que elas tratem você é uma regra de ouro, mas que pode ser pervertida, dado ser perigoso a aplicar para os relacionamentos masoquistas. Até as regras de ouro são pervertidas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É tanto pensamento contraditório circulando pela sua mente que seria melhor não se apoiar em nenhum desses para tomar decisões, mas aguentar o tranco e esperar por um momento de maior clareza para seguir em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A agitação que as pessoas provocam parece induzir a que sejam tomadas medidas urgentes, mas isso não seria nada sábio. Portanto, cabe a você resistir a esses apelos e amadurecer melhor o que precisa ser feito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

De repente, tudo parece se encaixar e dar certo. Essa magia, que dá saudade quando está ausente, precisa ser aproveitada, porque você sabe, pela experiência que, rápida como aparece, também desaparece. Aproveite.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando a mente é ampla, tudo pode ser visto com mais clareza, com imparcialidade serena e fazer escolhas sábias. Evidentemente, essa postura não vai merecer aplausos, porque as pessoas andam preferindo a polarização.