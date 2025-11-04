Clima tenso? Entenda o que está rolando entre SZA e Taylor Swift

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O “mundinho pop” entrou em alerta nesta semana depois que SZA, uma das artistas mais comentadas de 2025, deu sinais nada sutis que deixaram os fãs de Taylor Swift de orelha em pé. A cantora de “Luther” chamou atenção ao curtir algumas publicações polêmicas envolvendo a loirinha — o que reacendeu rumores de que a boa relação entre as duas pode ter azedado.

Tudo começou quando SZA, conhecida por suas letras intensas e personalidade autêntica, curtiu um vídeo no Instagram que acusava Taylor Swift de apropriação cultural. O post fazia referência ao uso de expressões associadas à cultura negra nas novas músicas da estrela pop, como a palavra “savage” em “Eldest Daughter”, presente no álbum The Life of a Showgirl. A ação, aparentemente inocente, não passou despercebida pelos fãs de ambas — e rapidamente virou pauta nas redes.

Mas a história não parou por aí. No último fim de semana, SZA voltou a movimentar o feed ao curtir uma publicação de Kayla Nicole, ex-namorada de Travis Kelce, atual noivo de Taylor. No vídeo, Kayla aparece fantasiada de Toni Braxton para o Halloween, usando como trilha sonora o clássico “He Wasn’t Man Enough”. A música, que fala sobre um ex-amor que seguiu em frente, foi interpretada por muitos como uma indireta certeira para a nova relação de Taylor. E a curtida de SZA acabou soando, para alguns, como um apoio à provocação.

Vale lembrar que, até pouco tempo atrás, SZA e Taylor Swift trocavam apenas elogios públicos. Em 2023, quando ambas disputavam o topo da Billboard 200, a cantora de “Kill Bill” fez questão de esclarecer que não existia rivalidade alguma entre elas. “Eu não tenho problema com ninguém, especialmente com Taylor. Amo o álbum dela e suas composições”, afirmou na época.

No início deste ano, SZA chegou até a mencionar a possibilidade de colaborar com a artista. Durante uma entrevista ao The Jennifer Hudson Show, ela revelou: “Eu adoraria escrever algo com a Taylor. Amo o jeito como ela conta histórias e acho que poderíamos criar algo poderoso juntas”.

Taylor e SZA: Treta real ou mal-entendido das redes?

Agora, com as curtidas polêmicas, os fãs estão divididos. Alguns acreditam que SZA apenas expressou opiniões aleatórias e que o público está exagerando. Outros enxergam uma quebra clara de aliança — especialmente por conta do envolvimento indireto de Travis Kelce, figura central na vida amorosa de Taylor Swift.

Até o momento, nenhuma das duas se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Mas, como é de praxe no universo das celebridades, qualquer pequeno gesto nas redes pode ser o estopim para longas teorias de fandoms atentos.

Uma coisa é certa: tanto SZA quanto Taylor Swift seguem dominando as paradas e os holofotes — ainda que, agora, por motivos bem diferentes. E no “mundinho pop”, onde cada curtida vira manchete, basta um toque na tela para acender a faísca de uma nova polêmica.