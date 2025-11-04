Demi Lovato ressurge em nova fase e surpreende fãs com letras intensas

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Depois de três anos de silêncio nos estúdios, Demi Lovato voltou a movimentar o cenário pop mundial com o lançamento de “It’s Not That Deep”, seu nono álbum de estúdio, divulgado nesta sexta-feira (24). A cantora de 33 anos havia prometido um trabalho mais leve e descontraído, mas acabou entregando faixas que, mesmo embaladas por batidas dançantes, trazem versos de forte carga emocional — uma assinatura que os fãs reconheceram imediatamente.

O título do disco, que em tradução livre significa “Isso não é tão profundo”, parecia indicar uma ruptura com o tom introspectivo de projetos anteriores. Em entrevista ao podcast Chicks In The Office, Lovato chegou a afirmar que buscava não se levar tão a sério neste novo momento da carreira. “Passei muito tempo escrevendo sobre dor, trauma e superação. Quando voltei ao estúdio, percebi que não estou mais naquela fase. Estou feliz, apaixonada — e nem tudo precisa ser tão intenso”, disse.

Mas bastaram algumas horas após o lançamento para que o público percebesse: Demi pode até estar em paz, mas continua transformando vulnerabilidade em arte. Nas redes sociais, fãs reagiram com humor e emoção ao contraste entre o conceito do álbum e suas letras densas. “Demi Lovato, você disse que não ia ser tão profundo!”, brincou um internauta no X (antigo Twitter).

Entre os destaques do disco está “Sorry to Myself”, faixa em que a artista revisita erros do passado com um olhar compassivo. “Desculpas por passar fome, por me esgotar, por aquele ex que sempre me destruía”, canta ela, num desabafo que ecoa fases turbulentas de sua vida. Já em “Before I Knew You”, Lovato aborda o impacto de um relacionamento abusivo, admitindo: “Eu gostava mais de mim antes de te conhecer.”

Apesar das letras confessionais, “It’s Not That Deep” também abre espaço para momentos de celebração, refletindo o atual estado de espírito da cantora, que vive uma fase estável e feliz ao lado do marido, o músico Jutes, de 34 anos.

Demi Lovato revela insegurança em voltar a atuar: “Preciso de aulas”

Demi Lovato abriu o coração sobre um tema que surpreendeu muitos fãs: sua insegurança em voltar a atuar. Em entrevista recente ao podcast Las Culturistas, a artista confessou sentir medo de retornar às telas depois de tanto tempo dedicada exclusivamente à música. “Eu me sinto muito insegura como atriz”, admitiu. “Fiquei tanto tempo afastada da atuação que estou com medo de voltar.”

A cantora, que usa os pronomes ela/dela e elu/delu, começou sua trajetória artística na atuação, muito antes de dominar os palcos e as paradas musicais. Aos 33 anos, Demi acumula uma lista de papéis marcantes que ajudaram a moldar uma geração: de Barney & Friends à icônica Mitchie Torres em Camp Rock (2008), além do sucesso na série Sonny with a Chance e no filme Programa de Proteção para Princesas, ao lado de Selena Gomez. No entanto, após o auge da era Disney, a artista se afastou gradualmente das câmeras para focar em sua carreira musical e, principalmente, em seu bem-estar pessoal.

Demi Lovato: Um novo recomeço nas telas

O retorno de Demi à atuação aconteceu discretamente no ano passado, com o longa Tow, um drama independente que estreou no Festival de Cinema de Tribeca em 2024. No filme, Demi interpreta Nova, uma mulher que vive em um abrigo para pessoas em situação de rua — um papel emocionalmente intenso e bem distante dos personagens adolescentes que marcaram o início de sua carreira.

“Foi um papel pequeno, mas me diverti bastante”, contou. “Foi uma pequena volta por cima, e percebi o quanto eu ainda amo atuar. Acho que é algo que quero fazer mais no futuro.” Apesar do entusiasmo, Demi admitiu que a pausa longa a deixou insegura: “Sinto que preciso fazer aulas de atuação ou algo assim antes de aceitar novos desafios.”

O filme, que conta ainda com nomes como Rose Byrne, Octavia Spencer e Ariana DeBose, tem estreia prevista para 2026 e promete mostrar uma faceta mais madura e introspectiva da artista, um reflexo do crescimento pessoal que Demi tem compartilhado com o público nos últimos anos.

Mesmo com o desejo de revisitar a atuação, Demi Lovato garante que a música ainda é sua prioridade. Em setembro, ela lançou seu nono álbum de estúdio, It’s Not That Deep, que mistura influências do rock e pop alternativo, reforçando o estilo mais autêntico e emocional que tem marcado sua nova fase. Além disso, a cantora se prepara para uma turnê pela América do Norte, que começa em abril de 2026, passando por diversas cidades dos Estados Unidos e Canadá.

Para os fãs, o momento é de empolgação e apoio. Depois de enfrentar altos e baixos intensos na vida pessoal e profissional, Demi Lovato mostra que está pronta para escrever um novo capítulo, seja nos palcos ou nas telas. Com vulnerabilidade e coragem, ela continua inspirando milhões ao mostrar que recomeçar, mesmo com medo, também é um ato de força.