Demi Lovato revela planos de ter filhos e se emociona ao falar do marido

Demi Lovato está vivendo uma das fases mais plenas e emocionais de sua vida. Recém-casada e com um novo álbum no ar, a cantora falou abertamente sobre seus planos de construir uma família e os sentimentos intensos que vem experimentando ao lado do marido, o músico Jordan “Jutes” Lutes.

Em entrevista à Apple Music, Demi, de 33 anos, contou que vem pensando cada vez mais na maternidade — um desejo que cresce conforme ela amadurece e equilibra sua carreira com a vida pessoal. “Acabei de me casar. Estou pensando em filhos, sabe?”, revelou. “Fico refletindo se quero continuar em turnê ou se está na hora de dar espaço para outras fases da vida. Sou muito flexível, então quero deixar as coisas acontecerem naturalmente.”

A artista, que se casou com Jutes em maio deste ano, também falou sobre a pressão do tempo quando o assunto é engravidar. “Infelizmente, quem pode engravidar sabe que existe um prazo biológico, e penso muito nisso. Mas também há outras formas lindas de formar uma família, como a adoção”, acrescentou.

Apesar do desejo de ser mãe, Demi garantiu que não pretende se afastar completamente da música. “Já pensei em quando vou desacelerar, mas a verdade é que a música sempre será minha forma de expressão. Mesmo que eu me torne mãe, ainda vou querer criar, escrever, cantar. Isso faz parte de quem eu sou”, declarou.

O novo álbum da artista, It’s Not That Deep, lançado no último dia 24 de outubro, reflete justamente essa nova fase de autoconhecimento e leveza. Para os fãs, a boa notícia é que Demi já confirmou uma turnê mundial em 2026, o que indica que ela ainda tem muitos planos para o palco antes de focar na maternidade.

Demi: Amor em constante crescimento

Em outro momento da conversa, Demi se emocionou ao falar sobre o amor que sente por Jutes, afirmando que o casamento tem sido uma das maiores fontes de felicidade em sua vida. “Eu já estive em outros relacionamentos e pensei que sabia o que era amor, mas nunca senti algo assim. No dia do nosso casamento, achei que estava no auge do amor — mas ele só cresce a cada dia”, confessou.

A cantora ainda explicou que parte dessa emoção se reflete em uma das faixas mais sensíveis do novo projeto, chamada “Ghost”. “É uma música sobre o medo de perder alguém que você ama profundamente. Fico tocada toda vez que canto, porque sinto cada palavra.”

Demi encerrou a entrevista comparando o amor que vive hoje à famosa canção Then, de Brad Paisley. “É exatamente isso — você acha que já amou o máximo possível, até perceber que o sentimento continua crescendo.”

Com um novo álbum, um casamento feliz e planos de família no horizonte, Demi Lovato mostra que está em uma fase de amadurecimento e plenitude — unindo emoção, estabilidade e o mesmo brilho que conquistou o público desde o início de sua carreira.