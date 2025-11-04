Rosalía retorna com força total e lança “Berghain”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após um período afastada dos holofotes, a cantora espanhola Rosalía, de 33 anos, marcou seu retorno ao mundo da música nesta segunda-feira (27) com o lançamento do single “Berghain”, uma colaboração inédita com Björk e Yves Tumor.

O novo trabalho mostra a artista explorando territórios sonoros completamente diferentes do pop-flamenco e reggaeton que marcaram sua era Motomami. A faixa combina vocais operísticos em alemão, passagens em inglês e espanhol, além de arranjos experimentais e coros grandiosos, criando uma atmosfera intensa e quase cinematográfica. O título é uma homenagem à icônica boate de música eletrônica de Berlim, Berghain.

No videoclipe, dirigido por Nicolás Méndez, Rosalía se transforma em protagonista de uma narrativa que mistura contos de fadas e pesadelos, com referências à Branca de Neve. Em cena, a cantora é constantemente cercada por uma orquestra, que a acompanha em atividades do cotidiano, como tomar café ou ir ao médico, reforçando a sensação de onipresença musical.

Rosalía já havia anunciado que seu próximo álbum, “Lux”, seria criado em parceria com a Orquestra Sinfônica de Londres. Previsto para 7 de novembro, o disco promete mergulhar em temas de mística feminina, transformação e espiritualidade, reafirmando a veia experimental da artista.

Rosalía revela o simbolismo da capa de “LUX”

A cantora Rosalía participou de uma coletiva de imprensa na Cidade do México para divulgar seu mais novo álbum, “LUX”, que será lançado na sexta-feira (07). Durante o encontro, a artista catalã comentou sobre a capa oficial do projeto e revelou as inspirações por trás da estética visual do disco.

Ao abordar o conceito da arte de capa, Rosalía explicou o processo de escolha da imagem que representa o projeto. Segundo ela, entre as diversas versões criadas, a escolhida foi a que mais dialogou com os temas centrais do álbum. A cantora destacou que o trabalho transmite valores ligados à busca espiritual e ao senso de compromisso.

“Para mim, essa imagem foi a que melhor representou o projeto. Acredito que ela reflete essa busca espiritual e esse senso de compromisso. O hábito — aquela peça que as freiras usam na cabeça — representa a dedicação a uma causa escolhida, algo a que alguém decidiu dedicar a própria vida.”

Em seguida, Rosalía refletiu sobre sua ligação com a música, ela traçou um paralelo entre sua entrega artística e a devoção religiosa de uma freira. A artista ressaltou que sua intenção nunca foi provocar polêmicas, mas sim expressar respeito e admiração pela figura das religiosas, destacando o simbolismo de entrega e fé presente em suas vidas.

“No meu caso, sinto-me profundamente devotada à música. Dedico minha vida a ela, tenho uma devoção genuína pela música, e tudo que faço vem desse lugar. Então, sinto que existe, obviamente de uma forma muito diferente, um paralelo — e ele nasce do amor, do respeito. Não vem da provocação, mas do mais profundo respeito e admiração por elas.”

Ao encerrar sua fala, Rosalía revelou que “LUX” foi inspirado em histórias de vida de diversas mulheres, especialmente santas e freiras artistas, cuja trajetória rompeu padrões e inspirou liberdade criativa.

“Muitas mulheres foram uma inspiração para este projeto. Como eu disse, eram santas, muitas vezes freiras que também eram artistas — mulheres que viveram de maneira muito pouco convencional.”