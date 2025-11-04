Ariana Grande desabafa após cancelar vinda ao Brasil: “Coração partido”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os fãs brasileiros de Ariana Grande viveram uma montanha-russa de emoções nesta terça-feira (4). A cantora, que estava confirmada para participar da pré-estreia do filme Wicked: For Good em São Paulo, ao lado dos colegas Cynthia Erivo e Jonathan Bailey, anunciou em suas redes sociais que não conseguiria vir ao Brasil. O motivo? Um problema técnico no avião que a traria para o país.

Em uma longa mensagem publicada no Instagram, Ariana expressou toda a sua frustração e tristeza por não poder estar presente. “Não consigo acreditar que isso está acontecendo e estou arrasada por estar enviando esta mensagem”, começou a cantora, visivelmente abalada com a situação.

A artista explicou que sua equipe precisou interromper o voo após uma falha de segurança ser identificada na aeronave. “Algumas horas atrás, minha equipe e eu tivemos que desembarcar do nosso voo, pois eles precisaram realizar uma manutenção no avião devido a um problema de segurança. Ele não decolará até às 11h de amanhã, o que significa que não chegarei a tempo para a estreia de Wicked: For Good em São Paulo.”

Mesmo diante do imprevisto, Ariana contou que tentou de todas as formas encontrar uma solução. Ela e sua equipe, em parceria com a Universal Pictures, buscaram alternativas de voos comerciais, conexões e até opções privadas, mas nenhuma seria capaz de trazê-la ao Brasil a tempo.

“Procuramos todos os voos disponíveis, de madrugada, pela manhã, comerciais e privados, mas nada estava acessível. Mesmo com uma opção privada, é necessário um tempo para conseguir permissão de voo. Infelizmente, não havia outra saída”, explicou.

A cantora finalizou a nota pedindo desculpas aos fãs brasileiros e fez questão de demonstrar seu carinho pelo público do país, conhecido por ser um dos mais apaixonados do mundo. “Estou com o coração partido por não poder estar aí com vocês. Tentamos sinceramente tudo o que podíamos. Por favor, mostrem aos meus incríveis colegas de elenco todo o amor que eu gostaria de demonstrar pessoalmente. Tenham uma celebração linda. Eu sinto muito, muito mesmo.”

Fãs acampavam para ver Ariana

A presença de Ariana era uma das mais aguardadas do evento, não apenas pelo sucesso da cantora, mas também por sua estreia como atriz principal na superprodução Wicked: For Good. Desde segunda-feira (3), centenas de fãs já estavam acampados em frente ao local da pré-estreia em São Paulo, na esperança de conseguir um vislumbre da artista.

Mesmo com o cancelamento, a expectativa continua alta para os próximos compromissos internacionais do elenco do filme. Após a passagem que seria pelo Brasil, o grupo seguirá com a turnê promocional: Paris (7/11), Londres (10/11), Singapura (13/11) e Nova York (17/11).

O longa Wicked: For Good, que promete ser um dos maiores lançamentos do ano, chega aos cinemas no dia 20 de novembro.

Com um pedido de desculpas sincero e um toque de emoção, Ariana Grande reforça o carinho que tem pelos fãs brasileiros — e deixa a promessa de que voltará em breve para retribuir todo esse amor.