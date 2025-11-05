Jon Bon Jovi desabafa sobre drama nas cordas vocais

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Aos 63 anos, Jon Bon Jovi revelou ter enfrentado um dos períodos mais difíceis de sua trajetória artística. O cantor contou que chegou a acreditar que jamais voltaria aos palcos após sofrer uma grave lesão nas cordas vocais — problema que, segundo ele, quase encerrou sua carreira.
Em entrevista ao programa Today Show, o vocalista descreveu o processo de recuperação como uma verdadeira maratona.
“Uma das minhas cordas vocais estava atrofiada, e a mais forte empurrava a outra — que estava morrendo. Foi uma jornada longa e difícil, mas eu perseverei”, afirmou o líder da banda Bon Jovi, que passou por cirurgia em 2022.
O músico disse que a reabilitação foi marcada por altos e baixos e exigiu paciência e força mental.
“Tive medo de nunca mais me apresentar. E então, no dia seguinte, surgia um pequeno raio de esperança. O seguinte era mais brilhante. Até que, de repente, você leva um soco no nariz com algum contratempo — mas se levanta e tenta outra vez”, relatou.
Comparando o processo a um treinamento de resistência, Jon Bon Jovi explicou que voltar a cantar exigiu mais do que esforço físico.
“É como treinar para uma maratona. Qualquer um pode sair para correr, mas completar a distância exige outro nível de comprometimento. É preciso estar física, mental e espiritualmente preparado”, disse.
Apesar do trauma, o artista garantiu que reencontrou a motivação que o impulsiona desde os anos 1980: a alegria de estar no palco.
“Não sou viciado em aplausos. Faço isso pela alegria e pela arte. O resto é consequência. Se você não puder fazer algo movido pela alegria, qual é a motivação?”, refletiu.
Jon também afirmou que se sente totalmente pronto para o ritmo intenso de apresentações.
“Acho que posso dizer, sem hesitar, que consigo fazer duas horas e meia de show, noite após noite. Mas eu não faria se não me sentisse pronto. A boa notícia é que sei que a banda está comigo — e que o público vai torcer por mim”, garantiu.
Despedida? Jon Bon Jovi responde a rumores sobre turnê de 2026
Jon Bon Jovi, frontman da icônica banda Bon Jovi, falou abertamente sobre os rumores de que a turnê anunciada para 2026 seria a última da carreira do grupo.
Em entrevista ao podcast How to Fail with Elizabeth Day, o cantor de 63 anos compartilhou detalhes sobre sua recuperação vocal, os desafios enfrentados após uma cirurgia delicada em 2022 e sua motivação para voltar aos palcos.
Segundo Jon Bon Jovi, embora tenha considerado a possibilidade de não cantar mais, a vontade de se reconectar com os fãs e com os colegas de banda foi mais forte do que qualquer obstáculo físico.