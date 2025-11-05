Jon Bon Jovi desabafa sobre drama nas cordas vocais

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Aos 63 anos, Jon Bon Jovi revelou ter enfrentado um dos períodos mais difíceis de sua trajetória artística. O cantor contou que chegou a acreditar que jamais voltaria aos palcos após sofrer uma grave lesão nas cordas vocais — problema que, segundo ele, quase encerrou sua carreira.

Em entrevista ao programa Today Show, o vocalista descreveu o processo de recuperação como uma verdadeira maratona.

“Uma das minhas cordas vocais estava atrofiada, e a mais forte empurrava a outra — que estava morrendo. Foi uma jornada longa e difícil, mas eu perseverei”, afirmou o líder da banda Bon Jovi, que passou por cirurgia em 2022.

O músico disse que a reabilitação foi marcada por altos e baixos e exigiu paciência e força mental.

“Tive medo de nunca mais me apresentar. E então, no dia seguinte, surgia um pequeno raio de esperança. O seguinte era mais brilhante. Até que, de repente, você leva um soco no nariz com algum contratempo — mas se levanta e tenta outra vez”, relatou.

Comparando o processo a um treinamento de resistência, Jon Bon Jovi explicou que voltar a cantar exigiu mais do que esforço físico.

“É como treinar para uma maratona. Qualquer um pode sair para correr, mas completar a distância exige outro nível de comprometimento. É preciso estar física, mental e espiritualmente preparado”, disse.

Apesar do trauma, o artista garantiu que reencontrou a motivação que o impulsiona desde os anos 1980: a alegria de estar no palco.

“Não sou viciado em aplausos. Faço isso pela alegria e pela arte. O resto é consequência. Se você não puder fazer algo movido pela alegria, qual é a motivação?”, refletiu.

Jon também afirmou que se sente totalmente pronto para o ritmo intenso de apresentações.

“Acho que posso dizer, sem hesitar, que consigo fazer duas horas e meia de show, noite após noite. Mas eu não faria se não me sentisse pronto. A boa notícia é que sei que a banda está comigo — e que o público vai torcer por mim”, garantiu.

Despedida? Jon Bon Jovi responde a rumores sobre turnê de 2026

Jon Bon Jovi, frontman da icônica banda Bon Jovi, falou abertamente sobre os rumores de que a turnê anunciada para 2026 seria a última da carreira do grupo.

Em entrevista ao podcast How to Fail with Elizabeth Day, o cantor de 63 anos compartilhou detalhes sobre sua recuperação vocal, os desafios enfrentados após uma cirurgia delicada em 2022 e sua motivação para voltar aos palcos.

Segundo Jon Bon Jovi, embora tenha considerado a possibilidade de não cantar mais, a vontade de se reconectar com os fãs e com os colegas de banda foi mais forte do que qualquer obstáculo físico.

A turnê, intitulada Forever Tour, começará em julho de 2026 no lendário Madison Square Garden, em Nova York (EUA), e seguirá por outros países, incluindo Reino Unido e Irlanda. Apesar da expectativa gerada pelo nome da turnê e pela pausa prolongada desde os últimos shows, Jon Bon Jovi afirmou que está voltando por amor à música e à conexão com o público, e não por fama ou dinheiro.

O cantor destacou que sua recuperação foi marcada por resiliência e apoio familiar. Sua esposa, segundo ele, sempre acreditou em sua capacidade de superar os desafios, mesmo quando ele próprio duvidava:“Sempre fui um cara bastante resiliente e sempre tive muita força de vontade. Minha esposa dizia: ‘Ele vai conseguir com a força de vontade’. Eu simplesmente seguia em frente e lutava até chegar ao outro lado. Quando não pude (realizar turnês), porque fisicamente não conseguia, foi desanimador, mas eu não queria desistir. Não estou fazendo isso pelos aplausos, não estou fazendo isso pelo dinheiro, não estou fazendo isso pela fama”, disse Jon Bon Jovi, reforçando que os shows anunciados serão repletos de emoção e gratidão.