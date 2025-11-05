Lily Allen revela que escreveu novo álbum em apenas dez dias após separação

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em uma conversa franca com a Interview Magazine, Lily Allen revelou que seu novo disco, “West End Girl”, nasceu da dor — e da urgência — de um recomeço. Após o fim do casamento de quatro anos com o ator David Harbour, a cantora britânica decidiu transformar o turbilhão emocional em música. O resultado: 14 faixas escritas em apenas dez dias de dezembro.

“Todo mundo passa por separações — e é sempre brutal pra c*ralho —, mas raramente você sente vontade de escrever sobre isso enquanto ainda está no meio do caos”, contou. “Hoje, me sinto muito diferente em relação a tudo. Na época, eu estava tentando entender o que estava acontecendo, e isso acabou sendo ótimo para o álbum. Agora, não tenho raiva nem desejo de vingança.”

Lily recordou também o momento em que as emoções vieram à tona: “Passei duas horas chorando no estúdio, mas sabia que precisava transformar aquilo em algo maior. Queria que o disco tivesse emoção, humor e um toque de fantasia”.

A artista fez questão de equilibrar vulnerabilidade e força: “Não queria soar como vítima. Pensava: ‘Temos que mudar isso para não parecer ‘coitadinha de mim’. Queria que fosse intenso e trágico, mas também libertador — que houvesse alegria no ato de colocar tudo pra fora’.”

Entre as 14 faixas do disco, uma em especial, Pussy Palace, atraiu atenção imediata por conter o verso: “Eu estou olhando para um viciado em sexo?”. A referência, embora não confirmada diretamente pela artista, foi interpretada por fãs como uma provocação ao ex-marido.

O tom confessional se repete em outras canções. Em Madeline, Allen questiona uma possível traição:

“Há quanto tempo isso está acontecendo?

É só sexo ou também tem emoção?

Ele me disse que ficaria em quartos de hotel, nunca seria em aberto /

Por que eu confiaria em qualquer coisa que sai da boca dele?”.

Lily Allen nega que “West End Girl” seja um disco de vingança

