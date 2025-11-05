Lily Allen revela por que abandonou o OnlyFans após divórcio

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora britânica Lily Allen, 40, abriu o jogo sobre o motivo que a levou a perder o interesse pelo OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto onde mantinha uma conta dedicada aos seus pés. Em entrevista à revista Interview, a artista contou que deixou de se sentir motivada a produzir conteúdo depois de terminar o casamento com o ator David Harbour, 50, conhecido por interpretar o xerife Hopper na série Stranger Things.

“Criei o perfil há pouco mais de um ano. Era bem ativa no início, mas, quando terminei com o David, simplesmente perdeu a graça”, afirmou Lily Allen, que foi casada com o ator por quatro anos.

A cantora lançou a conta no site em meados de 2024, oferecendo aos fãs acesso a fotos exclusivas por 8 libras mensais (cerca de R$ 56). Segundo ela, os assinantes costumavam fazer pedidos específicos — e bastante curiosos. “Eles queriam solas sujas, meias brancas, umas limpas, outras sujas, pisando em comida, espalhando os dedos dos pés. Também gostam de ver você passando óleo, acariciando os pés… Há quem prefira meias finas e sapatos de salto fechado”, relatou.

Allen contou ainda que até a cor do esmalte era um atrativo para quem acompanhava suas publicações. “Alguns pagavam para escolher o tom. Queriam do vermelho escuro ao clarinho, mas eu nunca aceitaria verde ou azul. Sempre mantive tudo muito clássico”, disse.

Durante a entrevista, Lily também revelou um hábito curioso fora das plataformas pagas: mantém perfis falsos nas redes sociais — inclusive um fingindo ser a cantora Charli XCX. “Tenho uns cinco. Um deles é uma conta falsa da Charli XCX… Uso só para observar, mas acabo sendo descoberta e bloqueada, então crio outro”, contou, rindo.

A intérprete de Smile já havia defendido anteriormente que a venda de fotos era uma forma de retomar o controle sobre sua imagem, algo que, segundo ela, sempre foi explorado por outros. “Fui objetificada desde muito jovem, com todo mundo lucrando com isso — menos eu. É divertido estar no comando de algo que considero tão bobo”, afirmou na época.

Lily Allen nega que “West End Girl” seja um disco de vingança

A cantora Lily Allen concedeu uma entrevista à Interview Magazine. A artista, que lançou seu mais recente álbum West End Girl na última sexta-feira (24), falou não apenas sobre o processo de divulgação do disco, mas também sobre as inspirações e emoções que o motivaram.

Impulsionada pelo término de seu casamento com o ator David Harbour, conhecido por seus papéis na série Stranger Things e nos filmes Viúva Negra e Thunderbolts, da Marvel, Lily transformou o fim da relação em matéria-prima para seu novo trabalho. Ao ser questionada se o álbum seria uma forma de vingança, já que rumores indicavam possíveis traições por parte do ator, a cantora esclareceu que não enxerga o projeto dessa maneira.

Ela contou que escreveu o disco em dezembro do ano passado, em apenas dez dias, usando a criação como um meio de colocar para fora os sentimentos que surgiram com o fim do casamento:

“Não mesmo. Quero dizer, escrevi esse disco em dez dias, em dezembro, e hoje me sinto muito diferente em relação a toda a situação. Todos nós passamos por términos, e eles são sempre brutais pra caramba. Mas não é muito comum sentir vontade de escrever sobre isso enquanto ainda está acontecendo.”

Ao refletir sobre o processo de composição, Lily comparou o álbum a um diário emocional, no qual registrou suas vivências e desabafos como parte de um caminho de autocompreensão e cura:

“É isso que torna esse disco divertido; ele é visceral, é como passar pelas emoções em tempo real. Na época, eu realmente estava tentando processar tudo — e isso é ótimo para o álbum —, mas agora não me sinto mais confusa nem com raiva. Não preciso de vingança.”