Hayley Williams revela influência de SZA na nova música

Uma fã brasileira acabou chamando atenção internacional ao criar um meme que misturava as músicas “Good Ol’ Days”, de Hayley Williams, e “Good Days”, de SZA. A própria vocalista do Paramore compartilhou o conteúdo em seus stories, mostrando sua admiração pela artista norte-americana e confirmando que Solana, nome real de SZA, serviu de inspiração para sua nova faixa.

“Eu adoro a Solana e, claro, ela inspirou Good Ol’ Days. E sim, o título foi propositalmente alusivo. Sei que estou passando vergonha”, brincou Hayley.

A cantora já havia revelado em 2023, durante participação no podcast Black People Love Paramore, apresentado por Sequoia Holmes, que sonha em colaborar com SZA. “Mando mensagem para ela semanalmente”, contou, lembrando que esse desejo existe há pelo menos oito anos, mas a parceria ainda não saiu do papel.

O meme e a declaração entram no contexto do lançamento do terceiro álbum solo de Hayley, Ego Death at a Bachelorette Party, considerado um dos trabalhos mais bem avaliados do ano pela crítica. A faixa “Good Ol’ Days” é a penúltima divulgada, e os fãs ainda podem esperar uma surpresa a mais.

Hayley Williams revela o motivo real do cancelamento da turnê do Paramore

A banda Paramore surpreendeu os fãs ao anunciar o cancelamento dos dois últimos shows da turnê norte-americana. O motivo? A vocalista Hayley Williams, de 34 anos, enfrenta uma infecção pulmonar que se agravou nas últimas semanas, tornando impossível continuar se apresentando sem colocar sua saúde em risco.

Depois de uma sequência intensa de compromissos, Hayley usou suas redes sociais para explicar a decisão. “Acabamos de sair do palco em Seattle. Depois de conversar com minha equipe e meu médico, percebi que tentar terminar a turnê poderia piorar minha recuperação. Meus pulmões simplesmente não estão acompanhando o ritmo”, escreveu a cantora em um desabafo que comoveu fãs no Instagram.

A turnê já havia passado por adiamentos em julho, quando quatro apresentações foram reagendadas por causa da mesma doença. Mesmo após o breve período de descanso, a artista insistiu em retornar aos palcos, conseguindo realizar dois shows, em São Francisco e Seattle. No entanto, o esforço acabou custando caro: “A situação ficou um pouco assustadora hoje à noite. Preciso parar antes que se torne algo mais grave”, declarou.

Hayley Williams reforça a importância do autocuidado

Nos bastidores, fontes próximas à banda afirmam que Hayley vinha enfrentando uma rotina exaustiva de ensaios, viagens e gravações. Desde o retorno triunfal do Paramore, com o álbum This Is Why, a agenda do grupo estava cheia, e a vocalista se mostrava empenhada em entregar o melhor aos fãs.

“Ela sempre foi muito dedicada, mas agora entendeu que o corpo tem limites”, revelou um integrante da equipe técnica, sob anonimato.

Em uma nova publicação, Hayley reforçou que a decisão de cancelar os shows em Portland e Salt Lake City não foi fácil. “Sinto muito por quem já estava acampando, esperando por nós. Eu tentei continuar, mas cheguei ao meu limite. Amo todos vocês e prometo voltar quando estiver 100%”, afirmou.

A atitude da cantora foi amplamente apoiada pelo público. Nos comentários, fãs de todo o mundo enviaram mensagens de carinho, desejando melhoras e lembrando a importância da saúde mental e física.

“Hayley sempre nos ensinou a sermos fortes e a cuidar de nós mesmos. Agora é hora de ela fazer o mesmo”, escreveu uma seguidora.

O cancelamento encerra a turnê de forma antecipada, mas o legado permanece. Mesmo com a pausa, o Paramore segue consolidado como uma das bandas mais queridas do pop rock moderno. E, para muitos fãs, a sinceridade de Hayley só reforça o motivo pelo qual ela continua sendo uma das vozes mais autênticas de sua geração.