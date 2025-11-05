Ariana Grande celebra 5 anos de Positions com EP inédito

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ariana Grande transformou o quinto aniversário de seu icônico álbum Positions em uma surpresa para os fãs: a cantora lançou um EP exclusivo com seis faixas gravadas ao vivo, agora disponíveis em todas as plataformas de streaming.

O material reúne performances capturadas durante um especial VEVO, lançado originalmente no YouTube em 2021, mas que até agora não estava disponível em áudio. Entre os destaques estão os grandes hits da era Positions: “POV”, “Positions”, “Safety Net” com Ty Dolla $ign, “My Hair”, “34+35” e “Off the Table”, com participação de The Weeknd.

JP Evangelista, vice-presidente sênior de Conteúdo, Programação e Marketing da VEVO, celebrou o relançamento:

“Foi um projeto incrível trabalhar com a equipe de Ariana nesse relançamento. As performances mantêm toda a força e emoção do álbum original. Positions continua impactando e mostrando a visão artística única de Ariana. Feliz 5º aniversário a este álbum icônico!”

O álbum Positions, lançado em 2020, marcou a carreira da popstar com grandes conquistas: a faixa-título chegou ao topo da Billboard Hot 100, seguida pelo hit “34+35”, e garantiu a Ariana seu quinto número 1 na Billboard 200.

Além das comemorações musicais, Ariana Grande se prepara para chegar ao Brasil com novidades visuais: após anos loira, a cantora voltou ao tom moreno, compartilhando a mudança em suas redes sociais poucos dias antes de aterrissar em São Paulo. Durante a visita, ela participará de entrevistas, encontros com fãs e um evento especial ao lado da dubladora brasileira de Glinda, personagem que interpreta no musical Wicked: Parte 2.

Ariana Grande lamenta não vir ao Brasil e promete compensar fãs

Ariana Grande gerou grande repercussão no Brasil ao cancelar sua vinda ao país para a pré-estreia do filme Wicked: For Good. Na madrugada de segunda-feira, a cantora havia publicado uma explicação sobre sua ausência. A postagem provocou frustração entre os fãs, que demonstraram sua decepção nas redes sociais. Mais tarde, Ariana compartilhou um novo texto em um story, posteriormente apagado, tentando esclarecer a situação.

A cantora iniciou a nova mensagem com um pedido sincero de compreensão. Ariana implorou para que seus admiradores não desejassem mal a ela ou aos colegas de elenco e reafirmou que fez tudo o que estava ao seu alcance para participar da estreia no Brasil. Em sua mensagem, ela escreveu:

“Por favor, não nos desejem mal. Fizemos tudo o que podíamos e prometo que ninguém está mais chateado do que eu, prometo. Não importa o quão chateados ou decepcionados vocês estejam, por favor, não nos desejem mal nem presumam que não tentamos.”

Em seguida, Ariana Grande apresentou mais detalhes sobre o motivo de sua ausência. Ela explicou que não conseguiu antecipar a viagem devido a compromissos de gravação de outro projeto cinematográfico, o filme Entrando Numa Fria 4. A cantora ressaltou que tentou, de todas as formas, ajustar sua agenda e encontrar novos meios de transporte para comparecer ao evento, mas não houve alternativas viáveis.

“Não havia outra data para eu viajar e esses voos estavam reservados há meses. Terminei as filmagens de outro filme no dia 31 e trabalhei o dia todo nos dias 1º e 2 também, assim como Jonny, Cyn e Jon. Todos nós tínhamos viagem marcada para o mesmo dia. Aconteceu que este avião teve um problema de segurança, e eu expliquei por que encontrar outra opção era impossível.”

A artista ainda revelou o quanto estava ansiosa para reencontrar o público brasileiro e o quanto se sentia desolada com o cancelamento. Ela encerrou a mensagem enviando carinho e boas vibrações aos fãs e colegas de elenco:

“Esperei por este momento durante um ano… Então, por favor, saibam o quanto estou decepcionada. Enviando muito amor para todos vocês. Espero que tenham uma noite linda e segura. Eu amo o Brasil, sempre amei e sempre amarei.”