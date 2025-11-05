Tom Brady revela ter clonado cadela adotada junto a Gisele Bündchen

O ex-jogador e multicampeão pelo futebol americano Tom Brady revelou, nessa terça-feira (4/11), que sua cachorrinha, Junie, é um clone da cadela Lua. Adotada por ele junto à ex-esposa, a modelo brasileira Gisele Bündchen, Lua morreu em 2023, quando ambos ainda eram casados.

Em um comunicado enviado à revista americana People, o ex-quarterback explicou que contou com uma parceria junto a Colossal Biosciences para resgatar os genes do animal. A empresa da área científica tem Brady como um dos investidores.

A confirmação de que a cachorrinha tem os genes de Lua foi feita quase dois anos depois da morte da antiga pet. Ambas são mestiças de pitbull. O processo foi feito graças à coleta de uma amostra de sangue antes da morte da ex-cadela do casal.

"Eu amo meus animais. Eles significam o mundo para mim e para a minha família. Há alguns anos trabalhei com a Colossal e utilizei a tecnologia de clonagem não invasiva deles, por meio de uma coleta simples de sangue da nossa cachorra idosa antes de ela falecer. A empresa deu à minha família uma segunda chance com um clone da nossa amada cadela", afirmou Brady, via comunicado.

A cadela, Lua, junto de Tom Brady, Gisele Bündchen e os três filhos, ainda quando eram casados (foto: Reprodução / Instagram)

Fundada em 2021, a empresa também trabalha com processos de desextinção. A companhia ainda alega ter produzido três filhotes de lobo-gigante por meio do uso das tecnologias. Nesta quarta-feira (5/11), anunciou que tem em mãos um novo movimento para acabar ou minimizar os processos de extinção de diversas espécies.