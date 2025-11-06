Rosalía canta em 13 idiomas no novo álbum “Lux” e surpreende os fãs

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora espanhola Rosalía voltou a desafiar os limites da música pop. Em entrevista ao Popcast, do jornal The New York Times, ela revelou que seu próximo álbum, intitulado “Lux”, trará faixas interpretadas em 13 idiomas diferentes — entre eles catalão, latim, ucraniano, árabe, inglês, alemão e, claro, espanhol.

“Se eu fiz esse álbum, foi pelo amor e pela curiosidade que sinto, pela vontade de aprender outras línguas e entender melhor o outro. Ao entender melhor o outro, talvez você possa entender melhor a si e aprender a amar melhor”, declarou a artista.

A cantora contou que o processo foi intenso e repleto de recomeços:

“Perdi as contas de quantas vezes regravei e reescrevi. Juntar tudo foi como montar um quebra-cabeça. Eu pertenço ao mundo — e o mundo é muito conectado. Por que colocar uma venda nos olhos?”, refletiu.

Desde o sucesso de Motomami (2022), Rosalía mantém uma trajetória ousada, explorando novas sonoridades e parcerias inusitadas. Entre seus últimos trabalhos estão os singles “LLYM” e “Tuya”, além do EP “RR”, em colaboração com Rauw Alejandro. Ela também se uniu a Björk na faixa “Oral” e, mais recentemente, lançou “New Woman” ao lado de Lisa, do BLACKPINK, e “Omega” com Ralphie Choo.

Madonna elogia Rosalía e declara paixão pelo álbum ‘LUX’

A popstar Madonna, aclamada mundialmente com o a ‘Rainha do Pop’, surpreendeu os fãs ao demonstrar publicamente sua admiração por Rosalía e seu novo álbum LUX.

Em uma publicação nas redes sociais, Madonna afirmou que não consegue parar de ouvir o disco, chamando a artista espanhola de “visionária”. A declaração gerou grande repercussão entre os fãs das duas cantoras e reforçou o impacto que o novo trabalho de Rosalía está causando no cenário musical internacional.

“Obrigado, Rosalía. Não consigo parar de ouvir. Você é uma verdadeira visionária”, escreveu Madonna em suas redes sociais.

LUX é o quarto álbum de estúdio da artista catalã e será lançado oficialmente nesta sexta-feira (7). O projeto já vem sendo antecipado com entusiasmo, especialmente após Rosalía divulgar trechos de sete das dezoito faixas que compõem o disco. A proposta do álbum é ambiciosa e multicultural: ele será cantado em treze idiomas diferentes, incluindo espanhol, inglês, alemão e outros, refletindo a ideia de que a artista “pertence ao mundo”, como ela mesma declarou em entrevistas recentes.

Além da diversidade linguística, LUX também se destaca pela riqueza sonora e pelas colaborações de peso. Entre os nomes confirmados estão a Orquestra Sinfônica de Londres, a cantora islandesa Björk, a fadista portuguesa Carminho, as espanholas Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz, além do coral Escolania de Montserrat e o Orfeó Català. Essa combinação de vozes e estilos promete entregar uma experiência musical única, que mistura tradição e modernidade com sofisticação.

O single BERGHAIN, lançado no final de outubro, já deu uma amostra do que está por vir. A faixa mistura três idiomas e apresenta uma sonoridade eletrônica intensa, inspirada na atmosfera do famoso clube de Berlim que dá nome à música. Com essa escolha, Rosalía reafirma sua identidade artística ousada e sua capacidade de transitar por diferentes universos musicais sem perder autenticidade.